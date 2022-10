Le Qatar prépare sa Coupe du monde avec un amical contre ce club belge

C’est là que les ex-Eupenois Akram Afif, Abdelkarim Hassan et consorts poursuivent le travail entamé depuis l’été 2017 aux côtés du sélectionneur Félix Sánchez.

Ce dernier, qui a d’abord œuvré au sein de l’Aspire Academy, compte une historique Coupe d’Asie remportée avec le Qatar en 2019. L’Espagnol, aux nombreuses connexions avec l’AS Eupen (il fut un temps pressenti pour y entraîner), sait que l’Émirat en attend beaucoup de son équipe, versée dans le groupe A de ce mondial aux côtés de l’Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas.

Le club eupenois, propriété des Qataris d’Aspire, va d’ailleurs jouer les sparring-partners le temps d’un amical ce lundi. Si les différentes parties n’ont pas encore communiqué à ce sujet, l’information nous a été confirmée de bonnes sources. Et puisque l’équipe dirigée par Bernd Storck lutte pour son maintien et se déplace au Cercle de Bruges samedi avant de recevoir OHL mardi, c’est un noyau mixte composé de U21 et d’éléments non-repris qui partira vers l’Andalousie dès dimanche, avant cet amical "à huis clos" lundi face à l’équipe nationale du Qatar et plusieurs de ses anciens Pandas. À l’époque, certains, comme Homam Ahmed ou Almoez Ali, avaient d’ailleurs dû se contenter de temps de jeu avec la deuxième équipe de l’AS (aucune apparition en équipe première), alors qu’ils sont aujourd’hui indiscutables au sein de leur équipe nationale.

Il nous revient également que les dirigeants d’Eupen seront eux aussi du voyage en Espagne, histoire d’échanger avec leur propriétaire et principal pilier financier. Pour rappel et comme déjà évoqué dans les colonnes de l’Avenir, il n’est pas impossible que des (futurs) internationaux qataris transitent à nouveau par Eupen dans un futur proche, comme l’ont fait leurs aînés entre 2014 et 2019. Cet amical Qatar – Eupen prévu lundi à Marbella confirme les bonnes relations entre les différentes parties. Une bonne nouvelle pour Eupen, en cette période compliquée au rayon sportif.

MISE À JOUR: l'AS Eupen confirme l'amical de lundi

Voici le communiqué du club eupenois:

L'AS Eupen en match amical contre le Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde

Le lundi 17 octobre prochain à 18h30, la KAS Eupen disputera un match amical contre l'équipe nationale A du Qatar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs sportifs du Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde, et se déroulera à Marbella en Espagne.

L'équipe de la KAS Eupen sera encadrée par l'entraîneur adjoint de l'équipe première, Kristoffer Andersen.

La sélection de la KAS Eupen comprend des joueurs du cadre professionnel qui ne seront pas retenus pour les matchs de championnat contre le Cercle de Bruges (samedi, 18h15 à Bruges) et l'OH Leuven (mardi, 18h30 au Stade du Kehrweg) ainsi que des joueurs de l'équipe des U21.