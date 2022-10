Le BC Verviers (R1) doit engranger à St-Louis, une victoire de Pepinster (TDM2) à Ostende serait du bonus

Lodomez (malade) et Delsemme (petite contracture) ne se sont pas entraînés et sont incertains. "Je m’attends à rencontrer une équipe jeune au sein de laquelle plusieurs éléments évoluent aussi en TDM2 avec Esneux", ajoute le T1 du BC Verviers. "Il faudra particulièrement surveiller Tom Ventat qui apporte son expérience. On retrouvera aussi Castagne dans les rangs adverses, l’ancien ensivalois qui a joué avec Delsemme et Buscicchio."

Pas suffisamment payé pour ses bonnes prestations face à de solides adversaires, Pepinster (TDM2) est encore face à un déplacement difficile à Ostende (vendredi, 21h). L’adversaire est toujours invaincu, comme Flénu qu’il faudra jouer la semaine prochaine. On tentera de faire le gros dos pour, peut-être, créer une surprise en attendant une partie de calendrier plus favorable. "On sera au complet pour effectuer ce long déplacement, tous les retours de blessure se passent bien", explique le coach Pascal Horrion.

La P1 à l’œuvre aussi !

Au Casino Spa, Michel Pluys compte sur l’ensemble de son effectif pour aller à Bellaire (vendredi, 20 h 15).

"Un déplacement qui est toujours compliqué, c’est une équipe avec beaucoup d’expérience", prévient le T1 thermalien. "Il faudra faire une prestation solide et très sérieuse pour espérer prendre les trois points."

Après s’être payé le leader une semaine plus tôt, les Spadois devront tout faire pour ne pas aller gaspiller chez la lanterne rouge. Ils rendraient aussi service à Welkenraedt qui tentera de se dégager un peu du bas de tableau lors de son déplacement à l’Etoile Jupille (vendredi, 21 h). "Normalement, j’aurai une équipe complète", espère Gino Fortuna, le coach welkenraedtois dont l’effectif est très court cette saison.

"Repartir avec les trois points nous permettrait de recoller à Jupille au général mais cette équipe comporte de fortes individualités et évolue dans une salle assez particulière…"

En déplacement à Esneux St-Louis (vendredi, 19 h), Dison-Andrimont a l’occasion de breaker avec cet adversaire au général.

"Il faudra voir quelle équipe sera alignée en face", détaille Didier Franceschi, le coach disonais toujours privé de Maréchal (blessé). "À nous d’imposer notre jeu quoi qu’il arrive."