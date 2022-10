THEUX BC: Lentz 0, Baikry 0, Toussaint 9, Liégeois 2, Rondoz 4, Caro 10, Cawez 4, Klassen 13, Caubergh 23, Bousmanne 3, Pieffer 11.

Barbay et Massin blessés, Theux enregistrait par contre le retour de Klassen pour se déplacer à Awans jeudi soir.

"Enfin ! La victoire était indispensable, on fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup d’envie et d’intensité", apprécie Sébastien Hella, le coach theutois qui enregistre un second succès cette saison et qui revient ainsi à hauteur de son hôte au général.

"On est dominant à l’intérieur et on défend bien. L’écart monte à 20 points dans le troisième acte et on gère par la suite. Nous retrouvons petit à petit un groupe plus complet, Klassen est de retour et il a déjà pu apporter quelque chose au groupe. Normalement Barbay sera à l’entraînement la semaine prochaine. Il faut maintenant enchaîner !"