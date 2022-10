Adrien Crosset (Malmedy) est de retour à Elsaute : « La première chose que j’ai regardée »

Ce dimanche, Adrien sera le centre de l’attention. Mais il ne redoute pas ce retour au Stade Léon Crosset. "Je ne suis parti en mauvais termes qu’avec une personne. J’ai des amis dans l’équipe, Boris est aussi un ami. On s’appelle toutes les semaines." Quel serait le match idéal pour le nouveau buteur malmédien ce dimanche ? "Mener rapidement 0-2, une victoire 0-3 et un doublé pour moi, sourit Adrien. Mais je sais que ça ne va pas se passer comme ça. J’espère jouer un bon match et être décisif pour mon équipe. Devant beaucoup de monde si possible."

Au Stade Lechat, le courtier en assurances s’est rapidement adapté. "J’ai dû attendre le quatrième match de championnat pour marquer, mais je suis dans une bonne passe maintenant (6 buts inscrits). Dans l’équipe, il y a une amitié sincère entre les joueurs. Tout le monde tire sur la même corde. Cela n’a pas toujours été le cas à Elsaute, où il y a parfois eu des clans. À Malmedy, je retrouve aussi un club familial. Je ne regrette pas mon choix d’être parti pour l’instant. J’avais l’impression d’être arrivé en fin de cycle, j’avais besoin d’un nouvel objectif. C’était le moment de partir." Ce dimanche, les Malmédiens doivent gagner. Pour une raison simple. "Avant nos matches contre Geer et à Elsaute, on s’est dit qu’on devait faire 3/6. Et on a perdu contre Geer, donc… Plus globalement, on aimerait parvenir à aligner des séries." Le début d’une nouvelle ce dimanche ? On se doute qu’Elsaute – même en proie à des soucis d’effectif – ne l’entendra pas de cette oreille.

Elsaute – Malmedy (Dimanche, 15h)

