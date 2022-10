Une réaction de la Team GSI Verviers vendredi à Ottignies? "À Namêche, on a pris une leçon d'efficacité"

D’où la défaite 5-2, malgré les buts inscrits par Romain Frère et Charly Meessen. "On a souvent eu la possession, sans trouver la faille. En face, ils ont bien misé sur le contre. Je pense qu’il n’y a rien à dire. La défaite est logique. Il faut croire qu’on ne pouvait pas aligner cinq bonnes prestations. C’est rageant, car je crois que si on donne tout, on peut faire quelque chose contre cette équipe."

Les Verviétois tenteront de rectifier le tir dès ce vendredi 14 octobre. Ce sera, à nouveau, en déplacement. Cette fois au Mini Wac Ottignies (Louvain-la-Neuve), qui ne compte qu’un petit point en cinq matches disputés. C’est deux de mois que la Team GSI Verviers. Autant dire qu’il ne faudra pas se louper chez les Brabançons !