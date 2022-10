Steve Paquay remercié par Butgenbach: « Les joueurs me soutiennent »

"Je paie une situation négative installée autour de l’équipe par des personnes extérieures au groupe, explique Steve Paquay, le désormais ex-coach des Germanophones. J’étais déjà sous pression depuis la défaite à Xhoffraix et j’avais appris au moment du match contre Jalhay qu’ils avaient déjà des contacts avec d’autres entraîneurs. Les joueurs étaient pourtant derrière moi, la victoire de dimanche dernier le prouve. Ils me soutiennent, sont très étonnés et en colère."

Inutile de préciser que Steve Paquay a du mal à digérer la nouvelle.

"C’est du grand n’importe quoi, personne n’a compris cette décision, assure-t-il. Je veux défendre mon travail en tant qu’entraîneur et ne pas perdre en crédibilité. J’ai repris cette équipe alors qu’elle jouait pour le maintien et nous étions désormais en course pour le top 5. En 4 ans, je n’ai pas eu une seule réunion avec le comité pour discuter mes décisions, uniquement au coin du bar et après 10 bières. Je dois digérer cette décision qui est tout sauf logique, j’avais créé des liens très forts avec les joueurs."