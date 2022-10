Spa Rally 2022 : l’incontournable spéciale de Theux en guise de Power Stage

Ce sont huit spéciales qui figurent au programme, avec un premier passage sur le podium officiel, au cœur de Spa, dès 8 h 30 du matin. Et le doute n’est guère permis, à cet instant, rien ne sera joué, quelle que soit la catégorie.

Les concurrents en découdront d’abord sur la spéciale de Fays-Show, longue de 13 kilomètres. Il s’agit du seul tronçon totalement identique à 2021. Il est vrai que la partie Show est aussi connue qu’appréciée, avant la traversée du village de Sassor pour une descente assez technique jusqu’à la grand-route de Polleur. Et bien sûr, pour terminer, l’arrivée sur un j ump qui fait le bonheur des pilotes, du public et des chasseurs d’images !

La spéciale de Bruyères, une nouveauté

La spéciale de Bruyères compte par contre parmi les nouveautés du Spa Rally 2022 ! Il s’agit d’un parcours de 12 kilomètres relativement étroit et sinueux entre les haies, qui relie Bruyères, Manaihant, Bois de Rechain et Bois de Herve. Des appellations pour l’heure inconnues des inconditionnels de rallye en Belgique, mais qui ne tarderont pas à entrer dans les mœurs ! Au sein de l’organisation, d’aucuns n’hésitent d’ailleurs pas à parler de nouveau juge de paix de l’épreuve, garantissant aux copilotes quelques pages de notes bien remplies ! Bruyères sera disputée à deux reprises.

Le tronçon de Charneux, d’une longueur de 10 kilomètres, est identique à 2021… mais disputé en sens inverse, en plus d’une nouvelle portion finale à partir de la Croix de Charneux ! Cette spéciale avait rencontré un tel succès en décembre dernier que DG Sport ne pouvait décemment l’oublier au moment de concocter le programme de la finale 2022. Quelle que soit la direction, c’est technique et vallonné. Et c’est à parcourir deux fois.

Theux, incontournable du Spa Rally

Reste le cas de Theux, incontournable du Spa Rally. Dans une version de 13 kilomètres avec autant de nouveautés que de portions bien connues. Cette spéciale, évidemment étroite et sinueuse, mais néanmoins rapide, servira de Power Stage !

Ce qui signifie que les concurrents devront rester très concentrés jusqu’à l’ultime Flying Finish… Pas exclu d’ailleurs que le Spa Rally puisse rebondir une dernière fois sur ce tronçon tellement particulier.

Vous l’avez compris, avec 94 kilomètres contre le chrono, deux passages à l’assistance au cœur de Spa, et un podium final peu avant 16 heures, la journée de dimanche sera plus que le "Money Time" de l’épreuve et de la saison.