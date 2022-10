L’Ethias Mini Ping, une journée de détection à Blegny

L’AFTT aide les provinces à détecter les jeunes talents pongistes au travers d’une journée de détection. Retour sur cette journée magique pour les 50 participants. Damien Delobbe est le responsable de l’Ethias Mini Ping, journée de détection organisée par l’AFTT au profit des cinq provinces. "Blegny a accueilli 50 joueuses et joueurs venus de toute la Wallonie", nous explique l’organisateur. "En matinée, ces jeunes nés en 2013 et après ont pris part à différents ateliers basés sur les capacités motrices telles que la technique de course, la vitesse, les déplacements, le lancer de balles de différentes tailles ou un jeu sur la coordination des mouvements de pieds. Mais aussi des ateliers typés tennis de table avec du panier de balles, un parcours à effectuer, un exercice de service, du jonglage avec la balle de ping…"