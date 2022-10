Gagner pour éviter la crise à SJS Aubel !? Ottoman Verviers esquive le piège, reprise ce vendredi pour Dison et Stavelot

Court succès verviétois

Si Logistic Dison et le Cosmos Stavelot étaient bye, Ottoman Verviers jouait lui aussi vendredi passé. Et les "Turcs" ont joué à se faire peur face à la lanterne rouge du G4 St-Ode (0 point). "On pensait que ce serait plus simple au vu de leur classement, mais nous nous sommes trompés: ça joue bien !" Les Verviétois ont toutefois su éviter le piège grâce aux roses plantées par Enes Isiktekiner et Iskender Koz, sans oublier le doublé d’Ali Bucak.

"On alignait principalement des jeunes et des nouveaux. On doit encore trouver nos marques, c’est normal, mais il y a du positif à retirer de ce genre de rencontre." À noter que Duran, Nagui, Onder et Alim Ayvazoglu étaient out pour cause de blessure. "Ça fait beaucoup…"

Ce vendredi, Ottoman se rend à Marseille Wanze, Logistic Dison accueillera à son tour G4 St-Ode, alors que le Cosmos Stavelot croisera le fer avec Wallons-y Fallais à domicile (21h30).