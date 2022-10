Fin de saison animée à Spa-Francorchamps

Le spectacle offert ces 14, 15 et 16 octobre sera encore différent avec le retour du Spa Racing Festival.

"Comme le veut la tradition, notre rendez-vous se compose d’un joyeux mix de compétitions de types sprint et semi-endurance, en jonglant avec les prototypes, les GT et les voitures de tourisme", souligne Pierre Delettre, le patron du RAC Spa.

De quoi satisfaire le plus grand nombre avec l’incontournable Supercar Challenge, la Funyo Endurance, la BMW M2 Cup Belux, la Ford Fiesta Sprint Cup et la Mazda MX-5 Cup, sans oublier les deux compétitions de Caterham. Enfin, la Speed Euroseries constituera la nouveauté de cette édition avec des sprints pour des protos spectaculaires à souhait. Au total ce sont treize courses qui figurent au programme des journées de samedi et dimanche. À noter aussi que comme le veut la tradition et de manière à permettre à toute la famille d’en profiter, l’accès au circuit ardennais sera gratuit.