Le pilote verviétois François Corman croit encore en ses rêves

Une fois de plus, le Superbiker de Mettet, trente-cinquième du nom, a clôturé de la meilleure façon qui soit la saison belge de supermoto. Si la victoire est encore revenue à un pilote étranger avec l’allemand Marc-Reiner Schmidt, on retiendra aussi la cinquième place et celle de premier belge de Romain Kaivers, le nouveau champion de Belgique. Plusieurs pilotes régionaux étaient également de la fête avec notamment Kévin Viellevoye, mais aussi François Corman de retour après une longue absence. Même si le pilote hervien avait certainement espéré un meilleur résultat, une fois de plus, il a fait honneur à sa réputation en se classant quinzième de la super finale. Par contre, la dix-huitième place finale du pilote verviétois était presque synonyme de victoire pour lui.