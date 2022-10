Si le marquoir affichait 0-4 après 26 minutes de jeu, le Parc est subitement revenu dans la partie en réduisant le score à 2-4 avant la mi-temps. "Le coach a redonné ses instructions à la pause, surtout après les deux buts concédés, dont un évitable, souligne Damien Leruth, manager de l’équipe. Mais la reprise a été catastrophique. La peur s’est installée, plus rien n’allait et nos adversaires sont revenus à 4-4 à la 49e minute. Est-ce dû à la jeunesse de l’équipe, au stress ? En tout cas, l’équipe était méconnaissable et ce troisième quart-temps est de loin le plus mauvais de la saison, en ce compris la préparation. L’arbitrage ne nous a pas été favorable non plus, mais n’est certainement pas la cause de ce partage", poursuit-il.

« Tout se resserre »

Au final, ce sont deux points perdus pour le RHCV. "C’est d’autant plus dommage qu’on aurait pu réaliser une belle opération en remontant à la deuxième position. À la place, tout se resserre au milieu de classement. Mais surtout, il ne faudrait pas que ce scénario se reproduise", regrette-t-il. Prochain match du RHCV: dimanche à domicile contre le Sukkelweg. "Ils sont derniers, mais ça ne veut rien dire", prévient déjà Damien Leruth.

Quant aux Verviétoises, en D3A, elles ont subi leur première défaite (2-1) de la saison, sur le terrain de Taxandria. Elles restent néanmoins à la première place mais avec un match de plus que leurs principales poursuivantes.

Parc 4 – Verviers 4

Buts du RHCV: L. Langen sur PC (0-1, 4e) V. Leruth (0-2, 21e) D. Jacques (0-3, 25e) M. Leruth (0-4, 26e).