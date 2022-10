Et c’est David Havet qui a été le plus rapide, en bouclant le parcours (14,9 km) en 49 minutes 36 secondes. Derrière lui, Lothar Wyrwoll et Fabian Rahn complètent le podium. Côté féminin, Sonja Vernikov (56’10’’) termine devant Karen Steurs et Charlotte Cécile. Prochaine manche du Challenge: ce samedi (15h) à Nivezé (11km).