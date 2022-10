P2B : Cathleen Keller (Xhoffraix) en mode « puissance 4 », pluie de buts à FC Eupen - La Calamine B, Herve confirme en tête

Duel entre formations germanophones, la rencontre entre le FC Eupen et La Calamine B s’est jouée à sens unique ou presque. Le 8-1 des Eupenoises s’est dessiné via Hjördis Kischka (4 buts), Fleur Niessen (3) et Leonie Kämmerling (1). La Calamine B a sauvé l’honneur par Juliette Schoonbroodt. "Je suis fière de mon équipe car nous avons fait ce que nous avions dit dans le vestiaire" se réjouit la T1 Jana Hennes. "C’est avec cette même énergie que nous envisagerons notre prochain match contre Andrimont."

Des Andrimontoises qui ont malheureusement perdu le match des mal classées, 9-0 face à Pierreuse. Voilà les filles de l’avenue du Centre seules à la dernière place.

À l’autre bout du classement, le leader hervien reste en tête. Les Fromagères n’ont pas tremblé chez les Luxembourgeoises de Manhay B, où elles ont dicté leur loi: 1-4. Simone Colin (2), Noemie Waucomont et Lena Beuvens ont secoué les filets.

Toujours à la 2e place (mais avec 9 matches joués, soit plus que toutes les autres équipes), Ellas Herstal a réussi son voyage du côté de Theux. Sur le terrain de Franchimont, elles ont fait tomber la pièce du bon côté pour l’emporter 1-3 (but Sabrina Demeuldre et doublé d’Alexandra Jaselette). Côté theutois, on épinglera le but de Lise Oury en guise de consolation.