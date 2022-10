Contre les Sang et Marine, en tête de la P1, les Mineroises ont bien résisté, mais s’inclinent 0-2 "au terme d’une rencontre haute en intensité" dixit l’entraîneur Stefano Senis. Le week-end contre les Sartoises, "c’était un match un peu brouillon ou Sart est passé devant en première période (NDLR: but de Léa Fontaine). Nous avons réagi rapidement en 2e mi-temps en égalisant via Manon Fraipont et malgré de nombreuses occasions le score est resté de 1-1" ponctue le T1 de l’Espoir.

L’autre équipe féminine de la commune de Thimister-Clermont, à savoir Elsaute, a pour sa part frôlé l’exploit sur le synthétique de Fléron. Chez l’actuel 3e de P1 (privé de Justine Gomboso), les Étoilées ont mené 2-3 (doublé de Fanny Gotta et but de Victoire Okito pour les Elsautoises) jusqu’à l’heure de jeu. Elles n’ont toutefois pas pu éviter la remontée fléronnaise, qui l’emporte 4-3 via les réalisations de Pauline Lemmens, Deborah Thiel et Farrah Meyer (2).

De son côté, Liège B rejouait également ce week-end et se déplaçait à Bellevaux. Les Jaunes ont posé des problèmes au leader, qui s’impose de peu: 1-2 (but d’Océane Leger pour les visitées, et d’Anne Sophie Godart et Manon Machiels pour les Liégeoises).

12/12 pour les « Vertueuses »

Dans le "duel des Vertes" entre La Calamine et Aubel, ce sont les Siropières (sans Audrey Bodson, absente) qui ont émergé au terme d’un match indécis. "Nous avons su renverser la vapeur après avoir été menées 1-0 (but d’Anne Krickel)" se réjouit la coach aubeloise Audrey Welter. Pauline Fafchamps, sur coup-franc, égalisera. Sophie Habrant offrira les 3 points à Aubel, sur un service de Romane Van Hauten. "Les Calaminoises n’ont rien lâché mais le résultat est resté 1-2" De quoi permettre aux Vertueuses de signer un joli 12/12 !

Enfin, en dehors de l’arrondissement verviétois, Aywaille sans pitié envers Saive (16-0 !), Cointe n’a pas (non plus) fait dans le détail contre les Frontalières d’ Oudler (6-0) alors que Seraing Athlétique l’a emporté 4-1 contre Fraiture.