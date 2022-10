"J’ai gardé mon kot à Liège après mes études. Pour les entraînements le mardi et le jeudi, je suis à 20 minutes du club en voiture. Le week-end, Je rentre chez mes parents à Tiège. Il n’y a que pour les matches où je dois faire des longs trajets", développe le joueur de 24 ans qui ne se sent pas pour autant seul en Hesbaye.

"Je suis dans ma quatrième saison à Warnant. Je connais bien les joueurs. Nous sommes une bande de potes. Je fais souvent les trajets avec des équipiers depuis Liège", confie-t-il.

Ce dimanche, Amaury Fransolet n’a pas fait une longue route pour venir arracher le partage à Dison (1-1).

« Ils sont à leur place »

Le joueur formé à l’AS Eupen s’estimait heureux de ce point décroché en toute fin de rencontre. "Ce n’est pas le point le plus mérité qu’on prendra. On a quand même eu le mérite d’y avoir toujours cru et avec un brin de chance on égalise dans les derniers instants", résume Amaury Fransolet qui n’est pas surpris de voir Dison au sommet de la D2 ACFF. "Ils sont à leur place. Ils ont beaucoup de joueurs d’expérience qui ont joué plus haut. Le noyau est également complété par des jeunes de grande qualité. Avec l’équipe qu’ils ont, le top trois doit être un objectif", conclut-il.