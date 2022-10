Le commentaire de Damien Maréchal | "Tellement mieux avec du public"

Certes, le club pepin s’est employé pour mobiliser ses troupes le week-end dernier. Présentation d’équipes jeunes en lever de rideau, match de R1 dames en première partie de soirée et possibilité de réserver un souper lors de cette soirée ont permis de bien remplir les travées du hall du Paire. Et à quelques kilomètres de là, le BC Verviers qui évoluait pourtant au même moment à domicile se réjouissait, lui aussi, de retrouver public et ambiance au bord du terrain. Gageons que cette fois, c’est réellement reparti !