Le Challenge Bensberg, fidèle rendez-vous automnal

"Nous en sommes déjà à la quatorzième édition de notre Challenge Henri Bensberg", commente Christian Gilon, une des chevilles ouvrières de ce rendez-vous incontournable de l’automne et du début de l’hiver. "Nous avons toujours continué notre progression."

Au programme de cette quatorzième édition, le Bensberg va conserver son essence: promouvoir cette discipline en plein développement, bien mise en lumière par la percée sur la route de plusieurs de ses stars, comme Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock ou Quinten Hermans. "De cinq épreuves en 2008 avec une moyenne de 80 participants par manche, nous sommes montés à six rendez-vous en 2021 avec une moyenne de 272 engagés."

Quelques nouveautés, dont Wégimont

On ne sait pas encore combien ils seront au départ, dimanche, pour l’ouverture du Challenge, mais le programme, lui, est déjà connu. Avec huit manches. Il y aurait pu en avoir plus, mais Amay a dû être annulée tandis que la belle épreuve de Flémalle fait l’impasse cette année sur le Challenge pour se concentrer sur le gros projet du championnat de Belgique des aspirants et des élites 3. "Pour chaque manque, ce sera le même horaire", précise Cédric Willems. "Les jeunes de moins de 15 ans pourront utiliser un VTT pour découvrir, comme les élites 3, mais pas les cadets et les juniors. Pour entrer en compte pour le classement général, il faut participer à au moins sept manches."

Dans le calendrier, il y aura quelques nouveautés, comme Wégimont, et des incursions dans d’autres Provinces. Comme celle du Luxembourg, avec le rendez-vous de Libramont ce dimanche (qui fait aussi partie de la Skoda Cup, challenge du Grand-Duché du Luxembourg) ou dans le Brabant Wallon (Orp-le-Grand et Hélécine). Tandis que Waremme, la seule épreuve présente depuis le début, sera à nouveau au programme, comme manche de clôture.

Le calendrier

16 octobre : Libramont.

23 octobre : Orp-le-Grand (Championnat FCWB).

30 octobre : Malmedy.

13 novembre : Banneux (Championnat Liège).

20 novembre : Wégimont.

4 décembre : Hélécine (Championnat section du centre).

11 décembre : Soiron.

18 décembre : Waremme.