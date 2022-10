Suspendus

Les Rechaintois Nicolas Moll et Grégory Crits seront suspendus la semaine prochaine pour aller à la JS Liégeoise après avoir écopé de leur troisième carte jaune. Le gardien aubelois Romain Cloes sera aussi suspendu la semaine prochaine suite à la carte rouge reçue lors de Herve – Aubel B du 18 septembre dernier.

Dumont (Rechain) blessé

Le défenseur rechaintois Alexis Dumont est sorti blessé à quelques minutes de la fin de la rencontre entre Rechain et Aubel B. Il souffre d’une entorse.

Provinciale 2C

Heusy qualifié pour la prochaine Croky Cup

Jeudi, Heusy affrontait Tilff dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Province. Le score indiquant 3-3 (buts de Florent Offerman et Raphaël Lejeune 2x) au terme des nonante minutes, c’est aux tirs au but (5-4) que les Heusytois se sont qualifiés. Ce succès leur permet par la même occasion d’être qualifiés pour la prochaine Croky Cup.

Première en championnat pour Quentin Brixhe

Thomas Fagnan blessé à la hanche, c’est Quentin Brixhe qui était titularisé ce dimanche entre les perches heusytoises. Il a livré une excellente prestation et a été capé par son coach.

La P4 en renfort

Le T1 de Trois-Frontières Fabrice Burdziak se montrait très satisfait de l’apport de plusieurs joueurs de P4.

"Suite aux nombreuses absences, Arnaud Gerrekens a été aligné en défense centrale et a très bien fait le job. Sur le banc au coup d’envoi, Bastien Hagelstein, Rodrigue Gouem et Émile Larue sont très bien rentrés et ont apporté leur pierre à l’édifice."

Maxime Giet aux thermes

Le Stavelotain Maxime Giet manquait à l’appel ce dimanche. Il avait privilégié les thermes avec madame plutôt que la rencontre contre Emmels (2-3).

Jean-Sébastien Dohogne bientôt de retour

Sur la touche depuis début septembre et sa blessure au genou (entorse), le Sartois Jean-Sébastien Dohogne va reprendre la course ce mardi.

Deux blessés à l’échauffement

Le T1 de Rocherath Stefan Bongard a dû modifier son onze base quelques minutes avant la rencontre contre Franchimont (3-1). Laurent Lambertz et Joshua Dell se sont tous les deux blessés à l’échauffement et souffrent chacun d’une contracture.