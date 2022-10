Julien Williot est toujours aussi indispensable à Elsaute: « L'envie est toujours là »

« Trois raisons pourraient me pousser à arrêter »

Malgré ces quelques soucis, Julien Williot affiche une forme physique étincelante, à l’image de cette dernière reconversion offensive dans le temps additionnel de la seconde période. "L’envie est toujours là. Quand on ne gagne pas dans les derniers instants, j’essaye d’apporter une touche susceptible de faire la différence. Je garde cet esprit compétiteur", confirme le professeur d’éducation physique et collègue de son entraîneur, Boris Dome.

Si à 39 ans beaucoup ont déjà raccroché les crampons, ce n’est certainement pas le cas du défenseur des Etoilés. "Trois raisons pourraient me pousser à arrêter: ne plus prendre de plaisir sur le terrain, subir des problèmes physiques à répétition, et me retrouver à la ramasse. Ces pépins arrivent pour la première fois de ma carrière, et je prends énormément de plaisir dans ce groupe. Je me sens comme une sorte de grand cousin, d’ami plus âgé, qui essaye d’inculquer une mentalité basée sur le respect et la bienveillance, des valeurs primordiales à Elsaute", conclut Julien Williot.