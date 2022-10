Geoffrey Demoulin (SRU Verviers), le gardien devenu joueur de champ

"Après la SRU, j’ai passé trois ans à Jalhay toujours en tant que gardien puis je suis parti à Banneux. Il y a ensuite eu Soiron avant de devenir joueur de champ à Wegnez, je devais avoir 28-29 ans", explique Geoffrey Demoulin. J’évoluais en tant que centre-avant mais après la fusion avec Pepinster, je me suis blessé et j’ai repris en tant que latéral droit. J’ai continué à ce poste du côté de Lambermont où j’étais déjà avec Cédric Flon, mon entraîneur actuel. Nous sommes montés et j’ai alors joué dans l’axe de la défense. "

Mais comment expliquer qu’un gardien considéré comme une valeur sûre de la P3 à ce poste se soit retrouvé au sein de la ligne d’attaque ? "Être gardien de but, c’est un rôle ingrat, tu pratiques presque un autre sport. Mon rêve d’enfant était de jouer en tant que buteur et j’ai pu le faire durant deux saisons. Je me suis ensuite rendu compte que j’étais un peu limité techniquement pour être un centre-avant, c’est pourquoi je suis redescendu en défense. J’ai trouvé ma place, il y a beaucoup de duels et ça me plaît."

Avec Ludovic Fassotte, il forme un duo d’expérience. Un axe central sur lequel la SRU Verviers peut se reposer pour tenter d’arracher son maintien en P3.

"Cela se passe bien avec Ludo qui a un très bon placement mais nous prenons trop de buts cette saison. Nous ne sommes plus en P4, les erreurs se paient cash et nous avons plus de difficultés pour marquer. On doit encore former plus un bloc et prendre un maximum de points sur notre terrain. C’est comme cela qu’on s’en sortira."