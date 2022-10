"J’ai discuté avec le président du club, Clément Mawet dimanche après la défaite face à Lambermont et nous nous sommes revus ce mardi matin", explique celui qui avait mené l’équipe au titre et à la montée en P3 il y a quelques mois. "C’est une jeune équipe, il y a eu pas mal de blessés et nous sommes dans le cadre de la post-formation mais nos débuts ont été compliqués. Les prestations étaient souvent bonnes mais les chiffres ne le sont pas. Je pense qu’il fallait du sang neuf et le plus facile est de changer d’entraîneur. Je fais un pas de côté en espérant que cela donne un coup de boost à l’équipe. C’est le choix de la raison que j’ai pris avec beaucoup d’émotions. Je suis content d’avoir participé à ce projet porté par le coordinateur Patrick Wérisse, je n’ai aucun souci avec le club. Je n’ai pas de plan B, je vais prendre un peu de repos puis on verra si on me propose un défi intéressant."

« La solution se trouve certainement en interne »

Un nouveau coach devrait donc arriver très rapidement à la tête de Sart B. La désignation devrait s’opérer dès ce mercredi soir.

"On remercie Éric Van Renterghem pour tout le soutien dont il a fait preuve vis-à-vis du club, souligne le président sartois Clément Mawet. On doit trouver la bonne personne et nous en discuterons ce soir en comité. La solution se trouve certainement en interne, nous voulons un remplaçant le plus vite possible car un gros derby arrive dès ce samedi."

Bruno Herman qui avait remplacé le T1 (absent pour raisons professionnelles) le 11 septembre pour une victoire face à Goé pourrait être l’heureux élu. Après le déplacement chez les voisins Jalhaytois, Sart B affrontera la SRU Verviers, Cornesse et Baelen, les trois seules équipes avec moins de points pour le moment.