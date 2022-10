Les points du week-end

Elsaute: Williot 3, Fassin 2, B. Deville 1

FC Eupen: Laschet 3, Vanaschen 2, Colle 1

Malmedy: Denis 3, Crosset 2, Samray 1

Melen: Keita 3, Ferretti 2, Gonera 1

Sprimont B: Gonzalez 3, Doutreloup 2, Librici 1

Ster-Francorchamps: Boreio 3, Chandelle 2, Wangermez 1

Hombourg: Meunier 3, Hick 2, Bauwens 1

Aubel: Y. Charef 3, Pauporté 2, Niro 1

Classement

14 points: M. Carrea (Sprimont B), D. Vanaschen (FC Eupen)

12 points: P. Dirix (Elsaute), B. Deville (Elsaute), D. Gonera (Melen), A. Niro (Aubel)

11 points: M. Degueldre (Hombourg),

10 points: J. Fumagalli (FC Eupen), C. Laschet (FC Eupen)

9 points: F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), A. Crosset (Malmedy), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps)

8 points: A. Bucak (Malmedy), A. Dohogne (Elsaute), G. Joao (Ster-Francorchamps), L. Demelenne (Melen), X. Stassen (Hombourg), J. Williot (Elsaute)

7 points: A. Bah (Sprimont B), G. Piron (Melen), J-Y. Colling (Aubel), G. Librici (Sprimont B), B. Hick (Hombourg), Y. Charef (Aubel)

6 points: F. Memeti (Melen), A. Modica (Sprimont B), R. Denis (Malmedy), F. Samray (Malmedy), A. Keita (Melen)

Buteurs

6 buts: V. Vigil Bajo (Geer), A. Crosset (Malmedy), J. Licour (Fize)

5 buts: K. Cossalter (Hannut), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), C. Laschet (FC Eupen)

4 buts : N. Nijhof (Malmedy), T. Turco (Beaufays), L. Messina (Geer), F. Turco (Beaufays), D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), A. Guilmi (Ougrée)

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), J. Roggemans (Elsaute), B. Renson (Faimes), A. Cokgezen (Geer), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), T. Wagemans (Fize), T. Bauwens (Hombourg), B. Vandervost (Fize), N. Henrot (Hannut), T. Namotte (UCE Liège)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Xhonneux 3, W. ernst 2, C. Beckers 1.

Battice: Farssi 3, Winandts 2, Delcour 1.

Herve: Douhard 3, Lebeau 2, Smets 1.

Espoir Minerois: Schurgers 3, Bemelmans 2, Arend 1.

Olne: match arrêté.

Rechain: F. Crits 3, Ernst 2, T. Pfaff 1.

Warsage: Porrovecchio 3, Ernst 2, Nellissen 1.

Classement

14 points: Lonneux (Rechain).

12 points: Winandts (Battice).

11 points: Douhard (Herve), Galère (Warsage).

10 points: Farssi (Battice).

9 points: Limbourg (Herve), Schurgers (Espoir Minerois).

8 points: Delcour (Battice), D. De Zorzi (Olne), Penga (Battice), J. Thomsin (Espoir Minerois).

7 points: Colpin (Warsage), Lekeu (Espoir Minerois).

6 points: Dumont (Rechain), Lindemann (Warsage), Magain (Olne).

5 points: Closset (Herve), F. De Zorzi (Olne), W. Ernst (Aubel B), Kariger (Olne), Kever (Espoir Minerois), Lebeau (Herve), Marique (Herve), Nols (Aubel B), Pesser (Aubel B), Presti (Espoir Minerois), Tricha (Aubel B).

4 points: Bemelmans (Espoir Minerois), Beuken (Aubel B), G. Crits (Rechain), Legros (Olne), Masovic (Wasarge), Mbazoa (Warsage), Meyers (Warsage), T. Pfaff (Rechain).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Goenen 3, Willems 2, Even 1.

Emmels: Tasset 3, Gaillard 2, Parmentier 1.

Franchimont: Demoulin 3, Vicqueray 2, Hurdebise 1.

Hautes Fagnes: Koch 3, Benken 2, Dohogne 1.

Heusy: Willems 3, Brixhe 2, F. Offerman 1.

La Calamine B: Nkoumou 3, Nicolaije 2, Meessen 1.

Recht: Schumacher 3, Michel 2, Trillet 1.

Rocherath: Dethier 3, C. Vilz 2, Pothen 1.

Sart: Léonard 3, Najdawi 2, Evrard 1.

Stavelot: Thys 3, Troch 2, Nemes 1.

Trois Frontières: Cornet 3, Gerrekens 2, Sangiovani 1.

Trois-Ponts: Habotte 3, Bertrand 2, Stassart 1.

RCS Verviers: Perazzelli 3, Deraoui 2, Jérosme 1.

Waimes Faymonville: Demirkazan 3, Catteuw 2, Teheux 1.

Welkenraedt: M. Selak 3, Dohm 2, Sabitov 1.

Weywertz: Reuter 3, Tibrea 2, M. Vilz 1.

Classement

16 points: Willems (Heusy), Meessen (La Calamine B).

12 points: Dethier (Rocherath).

11 points: Dufour (Franchimont), Hurdebise (Franchimont), Flagothier (Hautes Fagnes), C. Vilz (Rocherath).

10 points: Heukemes (Amblève), Degueldre (La Calamine B), Finck (Recht), Keller (Sart).

9 points: Aksu (Emmels), Belle (La Calamine B), Schumacher (Recht), Cornet (FC3F), Deraoui (Verviers).

8 points: Kalf (Emmels), Picquereau (Emmels), Pothen (Rocherath), Brissinck (Stavelot), Krauth (FC3F), Jacob (T-Ponts), Prévot (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Massat (Waimes Faymonv.), Vilz (Weywertz).

7 points: Ekissi (Amblève), Fankem (Emmels), Piette (Hautes Fagnes), Fagnan-Polis (Heusy), Nicolaije (La Calamine B), Michel (Recht), Balhan (Sart), Troch (Stavelot), Oluoch (Verviers), Lennertz (Welkenraedt).

Buteurs

11 buts: Belle (La Calamine B).

8 buts: Troch (Stavelot).

6 buts: Zeimmes (Amblève).

5 buts: Plom (Welkenraedt).

4 buts: Aksu (Emmels), Noblué (Franchimont), Liotta (Heusy), Collignon (Recht), Colin (Sart), Keller (Sart), Boucha (Stavelot), Fyon (Stavelot), Sangiovanni (FC3F), Dongo (Verviers), Demirkazan (Waimes Faymonv.), Doucene (Waimes Faymonv.).

3 buts: Ekissi (Amblève), Heukemes (Amblève), Johanns (Amblève), Meessen (Amblève), Dufour (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Bastin (Recht), Michel (Recht), J. Ganser (Rocherath), Küpper (Rocherath), Evrard (Sart), Masset (FC3F), Dumez (T-Ponts), Ben Sallam (Verviers), Deraoui (Verviers).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Baelen: Vanderheyden 3, Valle Prado 2, Toudy 1.

Butgenbach: N. Kohnen 3, Reinertz 2, Haas 1.

Cornesse: Halkin 3, Pierre 2, Schwanen 1.

Elsaute B: Lecloux 3, Hanssen 2, Bouanani 1.

Elsenborn: N. Heinen 3, A. Mackels 2, Comoth 1.

Goé : Simon 3, Heggen 2, Quodbach 1.

Honsfeld: Lanckohr 3, Peiffer 2, Kaulmann 1.

Jalhay: Marques-Robalo 3, T. Sutera 2, C. Lecocq 1.

Lambermont: Ngjele 3, Volpe 2, Gristina 1.

Lontzen: Koonen 3, Mauel 2, Preis 1.

Saint-Vith: Rogister 3, Urfels 2, Schmitz 1.

Sart B: Méant 3, Bourguignon 2, J. Evrard 1.

Spa: Schartz 3, Jaspar 2, Bassleer 1.

SRU Verviers: Fassotte 3, Fassin 2, Mathieu 1.

Walhorn: Klöcker 3, Kocks 2, Langhoor 1.

Xhoffraix: Zander 3, J. Bodarwé 2, M. Bernard 1.

Classement

16 points: Lanckohr (Honsfeld).

14 points: Schartz (Spa).

12 points: Marques-Robalo (Jalhay), Jaspar (Spa).

11 points: Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: Garroy (Cornesse), N. Heinen (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Volpe (Lambermont).

9 points: Comoth (Elsenborn), Schrayen (Jalhay), Bourguignon (Sart B).

8 points: Voneche (Baelen), T. Jost et Nito (Butgenbach), D’Acquisto (Elsaute B), Bastin (Elsenborn), Larbuisson (Lambermont), Jacinto et Raxhon (Saint-Vith), M. Bruyère et Méant (Sart B), Dupret (SRU Verviers).

7 points: Bouanani, Hiligsmann, Njikam et Rogister (Elsaute B), Quodbach (Goé), Conrad (Honsfeld), Koonen (Lontzen), Hoffmann (Saint-Vith), Masson (Spa), Demoulin (SRU Verviers), Lambertz (Walhorn), Courtois (Xhoffraix).

Buteurs

9 buts: Jacinto et Rogister (Saint-Vith).

8 buts: Nito (Butgenbach).

6 buts: Quodbach (Goé), Volpe (Lambermont).

5 buts: Bastin et Scholl (Elsenborn), Mertens (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), M. Bruyère (Sart B), Masson (Spa).

4 buts: Peiffer (Honsfeld), Schrayen (Jalhay), Larbuisson (Lambermont), Frère (Saint-Vith), M. Henrard (Xhoffraix).

3 buts: Lejoly, Reinertz et Urbain (Butgenbach), Garroy (Cornesse), Hanssen et Lecloux (Elsaute B), T. Mackels (Elsenborn), Heggen (Goé), Lanckohr (Honsfeld), Ermis et Ngjele (Lambermont), Hoffmann (Saint-Vith), Formatin (Spa), Passalacqua (SRU Verviers), Asanaj, Klöcker et Musovic (Walhorn), Van Swieten (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B: N. Crahay 3, J. Leruth 2, N. Sutera 1.

Bolland B: M. Mornar 3, Th. Collin 2, R. Delhez 1.

Charneux: U. Royen 3, J. Simonis 2, T. Kockart 1.

Cornesse B: B. Detaille 3, S. Leonard 2, M. Sastre 1.

FC Eupen B: C. Vronen 3, A. Klinkenberg 2, A. Nargalic 1.

Herve B: Z. Elfilali 3, Y. Onder 2, F. Hick 1.

Hombourg B: T. Beckers 3, T. Denoël 2, F. Dorthu 1.

Lambermont B: M. Nalbou 3, M. El Harmouchi 2, S. Lamberty 1.

Union Limbourg: L. Bolmain 3, A. Jottard 2, J. Derecogne 1.

Olne B: G. Cannella 3, P. Dias 2, R. Thonon 1.

Soiron: J. Alonso 3, M. Echchekhar 2, D. Piedboeuf 1.

Soumagne B: Aucun.

Stembert: K. Metin 3, R. Kamasa 2, A. El Ibrahimi 1.

Trois-Frontières B: Aucun.

CS Verviers B: P. Sy 3, M. Steyat 2, A. Zararsiz 1.

Welkenraedt B: G. Close 3, S. Dohm 2, R. Schmuck 1.

Classement

23 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B)

18 points: N. Crahay (Battice B)

16 points: R. Thonon (Olne B)

15 points: J. Leruth (Battice B)

12 points: L. Bolmain (U. Limbourg), A. Miraglia (Bolland B)

11 points: J. Alonso (Soiron), T. Calabrese (Soumagne B)

10 points: T. Dewandre (Charneux), B. Detaille (Cornesse B)

9 points: S. Onder (Soiron), R. Gouem (Trois-Frontières B), P. Bacary Sy (CS Verviers B), Th. Collin (Bolland B), J. Hendrick (Stembert), A. Spirlet (Herve B), N. Delville (Soiron), S. Leonard (Cornesse B)

8 points: M. Mornard (Bolland B), L. Makaire (Soumagne B), S. Houben (Charneux), G. Close (Welkenraedt B)

7 points: J. Chaabane (Lambermont B), A. Jottard (U. Limbourg), Bra. Berger (Stembert), C. Degee (Hombourg B), Z. Ouali (Stembert)

Buteurs

15 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

9 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B)

8 buts: J. Simonis (Charneux), C. Delville (Soiron)

7 buts: L. Bolmain (U. Limbourg), K. Ceylan (CS Verviers B)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), M. Petit (Welkenraedt B), Z. Elfilali (Herve B), G. Close (Welkenraedt B), T. Beckers (Hombourg B)

4 buts: T. Godart (Cornesse B), M. Mahamad (CS Verviers B), P. Gouem (Trois-Frontières B), W. Saei (U. Limbourg), S. Onder (Soiron), A. Ouali (Stembert), C. Laschet (FC Eupen B), C. Vronen (FC Eupen B), L. Laberger (FC Eupen B), J. Gerrekens (Hombourg B), N. Schoonbroodt (Battice B), E. Larue (Trois-Frontières B)

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève : Toute l’équipe.

Bellevaux : M. Monville 3, S. Jansen 2, S. Namotte 1.

Bullange : G. Pirlet 3, B. Roeder 2, M. Corbusier 1.

Chevron : J. Marnette 3, L. Dodet 2, F. Marcos 1.

Franchimont B : R. Govaert 3, S. Dadrinfosse 2, P. Emonts 1.

Heusy B : E. Diop 3, N. Noirfalise 2, B. Dethier 1.

Honsfeld B : N. Fickers 3, M. Collas 2, N. Keller 1.

Jalhay B : L. Cammarata 3, M. Collinet 2, O. Fourez 1.

Lontzen B : Bye.

Malmundaria B : O. Kivrak 3, T. Leufgen 2, A. Dewalque.

Oudler : Aucun.

Spa B : J. Heindrichs 3, J. Cocquyt 2, D. Gonay 1.

Stavelot B: S. Ziant 3, G. Ajman 2, A. Delrez 1.

Ster-Francorchamps B : A. David 3, R. Campione 2, C. Huberty 1.

Waimes-Faymonville B : J. Pirard 3, F. Rings 2, Q. Massat 1.

Classement

15 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

12 points: P. Emonts (Franchimont B), S. Ziant (Stavelot B).

11 points: M. Monville (Bellevaux).

10 points: J. Thomé (Amblève B), A. Fabry (Heusy B), A. David (Ster-Francorchamps B), J. Pirard (Waimes-Faymonville).

9 points: D. Heinen (Amblève B), A. Grandjean (Bellevaux), J. Moureau (Bullange), E. Antoine (Malmundaria B), A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

8 points: L. Gilles (Chevron), P. Bunga (Heusy B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. Colienne (Waimes-Faymonville).

7 points: C. Even (Amblève B), M. Mollers (Bullange), E. Diop (Heusy B), P. Thelen (Honsfeld B), O. Fourez (Jalhay B), F. Pint (Oudler).

Buteurs

14 buts: M. Monville (Bellevaux).

9 buts: G. Ajman (Stavelot B),

7 buts: R. Lentz (Bullange), J. Marnette (Chevron), H. Perez (Franchimont B), A. David (Ster-Francorchamps B).

6 buts: P. Sternon (Chevron), M. Sarlette (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

5 buts: C. Even (Amblève B), P. Dierinck (Bellevaux), R. Christoph (Honsfeld B), R. Wislet (Stavelot B).

4 buts: C. Lemaire (Amblève B), N. Mollers (Bullange), B. Roeder (Bullange), H. Melero (Franchimont B), P. Bunga (Heusy B), O. Kivrak (Malmundaria B), J. Heindrichs (Spa B), J. Pirard (Waimes-Faymonville B).