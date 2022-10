Aristote Lufuankenda entre La Calamine et Mönchengladbach: "C'est là que je suis né!"

Sur la pelouse visétoise, Aristote a fait parler son explosivité pour mettre à mal la défense richelloise. Sa vitesse a fait mal, sur le flanc gauche, mais elle n’a pas pu être décisive. "Pour l’instant, ma saison est bonne. La confiance du coach me donne de la force, mais je dois encore faire plus, estime le n°17 calaminois. En début de saison, on jouait avec trois défenseurs centraux. Je faisais donc tout le flanc. Mais maintenant j’ai un rôle plus offensif. Je peux jouer mes 1 contre 1. Je dois encore améliorer la concrétisation. Contre Habay par exemple, j’ai raté une grosse occasion qui aurait pu nous permettre de gagner le match."

Formé à l’AS Eupen et au Alemannia Aachen, Lufuankenda découvre la D3 ACFF.

« Une heure en train »

"Je suis déjà content de jouer en D3. Je suis encore jeune, je peux encore progresser. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Mais je suis bien à La Calamine."

En plus des deux entraînements par semaine, Aristote s’entraîne individuellement. Pour être au top physiquement. Et jouer les premiers rôles en D3 ? "On fera les comptes après 10 matches. Pour l’instant, on ne peut pas dire exactement ce que l’on vise. Pas mal de joueurs chez nous découvrent la D3." En plus du foot, "Aris" a repris des études de marketing international à… Mönchengladbach, en Allemagne.

"C’est là que je suis né, avant d’arriver à Welkenraedt à 11 ans. En train, il n’y a qu’une heure de trajet, je peux aller aux entraînements sans problème."