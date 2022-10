Yassin Charef (Aubel): « Faire une série comme l’an passé, c’est rare »

« Dans une mauvaise posture »

Dimanche, du côté de Melen, Aubel n’a pu faire mieux qu’un partage (1-1), malgré un but de la tête de Yassin. Comme la saison dernière, les Aubelois ont raté leur début de championnat mais le cadet de la fratrie ne croit pas en un retournement de situation semblable à celui connu il y a un an. "Faire une série comme l’année passée, c’est rare, ça n’arrive qu’une fois. On est conscient qu’on est dans une mauvaise posture et on va essayer de prendre des points le plus vite possible pour ne pas connaître une mauvaise surprise en fin de saison."

Et Adel de conclure: "On doit prendre match par match. On reste sur un cinq sur neuf avec un seul but encaissé. Il faut enchaîner et passer outre notre mauvais début de saison. On doit travailler chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche. Le coach est là pour nous motiver, on a un bon groupe. J’ai confiance en nous."