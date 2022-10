La première période peut se résumer par le seul but de Nélissen juste avant la pause. Sa frappe, déviée par un défenseur minerois, trompe la vigilance du pauvre Arend.

"Sur un terrain compliqué, on a beaucoup plus allongé que d’habitude", explique le mentor de Warsage Vivien Forthomme. "Ce n’est pas le foot que j’apprécie mais l’objectif était les trois points. Ce qui a fait la différence dans ce match ? Il a d’abord le ballon dévié sur le but. Ensuite, une équipe pas du tout en confiance et l’autre qui l’est un peu plus. Je souhaite maintenant que ça tourne enfin pour Minerois et Gino. De notre côté, il faut à présent enchaîner car le bilan chiffré actuel n’est pas assez convaincant."

La seconde période est un peu plus animée que la première. La montée au jeu de Jaeghers amène plus de percussion du côté de l’Espoir Minerois. À deux reprises, il se retrouve en position idéale mais croise trop sa frappe. Mbazoa et Crasset lui répondent mais sans plus de succès. Dans les dernières minutes, il faut deux très beaux réflexes de François Ernst pour empêcher Schurgers et Tamma de rétablir l’égalité.

"Aujourd’hui, on mérite quelque chose", estime le T1 thimistérien Gino Piol.

"On est battu sur un ballon dévié, mon gardien ne fait qu’un arrêt et on a plus d’occasions qu’eux. On manque malheureusement de poids offensif. Avec tous nos absents, je n’ai que des défenseurs sur le banc et je suis obligé de trouver des stratagèmes. Malgré la défaite, on n’est pas démobilisé, loin de là. Les gars travaillent et la mentalité est bonne."

Espoir Minerois 0 – Warsage 1

Arbitre: M. Audoor

Cartes jaunes: Bemelmans, Piccoli, Gaillard, Lucchese ; Masovic, Desmit, Galère, Vanderbeck

But: Nélissen (0-1, 45e)

MINEROIS: Arend, Schurgers, Gaillard, Bemelmans, Lekeu, Piccoli, Khalid (66e Leclercq), Thomsin (61e Jaeghers), Lucchese (73e Vervier), Tanna, Presti (80e Lucassen)

WARSAGE: Ernst, Dabo (43e Heydens), Lindemann, Desmit, Galère, Masovic (60e Crasset), Colpin, Scherpereel, Nélissen (68e Mbazoa), Porrovecchio (81e Nana), Vanderbeck