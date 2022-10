"Wanze/Bas-Oha ne m'a pas impressionné pendant 1h", lâche Vincent Heins (Ster-Francorchamps)

Heureusement pour les spectateurs présents, les 22 acteurs proposent un spectacle bien plus attrayant après la pause. Après un coup franc trop faible de Neerdael, Bisconti va ouvrir la marque sur une frappe qui surmonte Crespin après une remontée de balle d’Adam (1-0).

Le numéro 10 local aurait très bien pu passer de héros à zéro puisqu’il va écoper, dans la foulée de son but, de deux avertissements en moins de 120 secondes, laissant ainsi ses partenaires en infériorité numérique. Qu’importe pour les gars de Jean-Yves Mercenier, ils conservent leur système et un contre-pressing intensif. Il faut d’ailleurs une main ferme de Crespin pour empêcher Adam de faire le break.

Mais ce n’est que partie remise. Alors que Vincent Heins change de système et passe en 3-5-2, Hubeaux et Adam combinent sur la droite. Le second cité centre, Neerdael passe à côté, pas Gilson. Ce dernier enrhume son opposant et place le cuir dans la lucarne du pied droit (2-0).

Les visiteurs ont pris un gros coup sur la tête et malgré leur présence, quasi constante, dans le camp wanzois, ils ne parviennent jamais à réellement inquiéter un Henrotte souverain sur toutes ses sorties aériennes et attentif sur les ballons dans le dos de la défense. À cinq minutes du terme, on passe même très près du 3-0 mais l’envoi croisé de Crupi fuit le cadre sterlain.

Grâce à ce succès, Wanze/Bas-Oha s’est quasi assuré de la tranche. Si, mathématiquement, ce n’est pas encore fait, il faudrait une catastrophe pour qu’on ne voie pas les troupes de Jean-Yves Mercenier au tour final, elles qui possèdent trois points d’avance et un goal-average de +9 sur leur dauphin geerois.

"Avant le but, le match était très stérile, avoue Vincent Heins, l’entraîneur sterlain, à la fin de la rencontre. C’est ce qui me fait dire qu’il y avait beaucoup mieux à faire car Wanze/Bas-Oha ne m’a pas impressionné durant la première heure de jeu. Mais on n’a pas su réagir après l’ouverture du score. "

Wanze/Bas-Oha 2 Ster-Francorchamps 0

Arbitre: Simon Corbay.

Cartes jaunes: Beaujean, Crisigiovanni, Hubeaux, Bisconti, Mercenier, Ndofunsu, Mottet, Scheffer.

Carte rouge: Bisconti (57e, 2e jaune).

Buts: Bisconti (1-0, 53e), Gilson (2-0, 67e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Mottet, Beaujean, Moulin, Hubeaux (90e +1 Pessotto), Gilson (83e Goosse), Bisconti, Adam (86e Crupi), Neerdael (90e +3 Carraro).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant (66e Domken), Chandelle, Wangermez, Boreio, Delhez, Restiglian, Ndofunsu (70e Raskin), Dardenne, Crisogiovanni (70e Gilis), Scheffer.