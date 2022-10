« Un week-end un peu trop festif » et Bolland B prend une claque face à Eupen B (photos)

Après un round d’observation qui aura duré 22 minutes, c’est Cédric Vronen qui ouvre la marque en faveur des visiteurs, grâce à une frappe limpide décrochée depuis l’entrée du grand rectangle. Les Eupenois semblent alors lancés, et peu après la demi-heure, le joueur-entraîneur eupenois Andy Malmendier se retrouve seul face au gardien adverse, mais celui-ci s’emmêle les pinceaux et rate l’immanquable. Le deuxième but de la partie tombe deux minutes plus tard, grâce à une splendide frappe des trente mètres signée Liam Weinberg. Le score, logique, est de 0-2 à la mi-temps.