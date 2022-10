Un point « inespéré » pour Sprimont à dix contre onze

Quand un match se termine par un résultat vierge, tout le monde se dit frustré au final ! Habay est appliqué et remporte beaucoup de duels avec une arrière-garde bien en place mais la finition fait défaut alors que Sprimont réplique du tac au tac et est tout près d’ouvrir le score juste avant la pause sur un coup de casque de Gerstmans. Habay va perdre le fil du match à la reprise et c’est le gardien Reichert qui doit intervenir à plusieurs reprises pour éviter le pire. Les entrées au jeu d’Herman et d’Ajavon vont booster les locaux qui se procurent enfin des occasions en fin de partie mais sans réussir à tromper l’excellent gardien visiteur. Et même l’exclusion à dix minutes du terme contestée par tout le clan liégeois ne changera rien à la donne, les Carriers défendant leur bon point jusqu’au bout même si la reprise de tête de "Capi" Reyter à trois minutes du terme n’échoue sur la barre des Liégeois, chanceux sur ce coup-là ! "On a affronté la meilleure équipe depuis le début de saison. Donc on est évidemment contents de ce résultat inespéré au départ face à un favori de la série et en plus en déplacement. J’ai apprécié l’esprit d’équipe car on a resserré les vis après la déblâcle à Givry et depuis lors cela marche pas mal. On n’encaisse quasi plus… En plus, à dix avec cette exclusion sévère et deux situations litigieuses nous concernant dans le rectangle local, je suis content du résultat final", analyse Patrick Fabère, le T1 des Carriers.