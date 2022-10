Robin Denis, clé de voûte du losange malmédien

Les suiveurs les plus attentifs l’auront en effet sans doute remarqué: depuis le début de la saison, Malmundaria évolue en 4-4-2 avec un losange au milieu de terrain. Un système de jeu assez rare (c’est à notre connaissance la seule équipe à jouer de la sorte en P1 liégeoise) que Sélatine Deniz avait déjà testé à quelques reprises l’an dernier et qui pose généralement beaucoup de problèmes aux adversaires des Dragons. "Nous avons été surpris par leur losange qui nous a beaucoup embêtés en première période", nous disait le coach de Geer Nicolas Henkinet à l’issue de la rencontre dimanche. "Ça nous a obligés à procéder à des ajustements dans notre schéma à la mi-temps." Et au cœur de ce losange, on retrouve donc Robin Denis. "Pour ma part, j’avais toujours évolué dans des systèmes à trois milieux de terrain donc il a fallu s’adapter", explique le joueur. "L’avantage, c’est qu’on est en surnombre quasi systématique dans l’axe. Par contre les deux relayeurs (NDLR: les deux joueurs désaxés qui jouent entre le médian défensif et le meneur de jeu) doivent faire plus de courses défensives pour couvrir les couloirs. On a aussi plus de possibilités de se projeter vers l’avant comme sur mon but de ce dimanche. On commence à trouver la bonne recette."

Une recette qui place actuellement les Malmédiens à la 6e place du classement. "Avec les arrivées de Crosset, Vicqueray ou encore Custinne, on a franchi un palier cette saison", conclut le milieu des Dragons. "On regarde désormais vers le haut plus que vers le bas." Avec un déplacement à Elsaute qui se profile dimanche, l’occasion est en tout cas parfaite de démontrer que Malmundaria a effectivement les moyens d’ambitionner le top 5 cette année.