Buts: A. Barth sur pen. (1-0, 2e), S. Ziant (1-1, 15e), C. Even sur pen. (2-1, 27e), G. Ajman (2-2, 30e), L. Sorbi (2-3, 65e), D. Zeimers (3-3, 70e), G. Ajman (3-4, 88e).

"On a les occasions pour mettre trois buts dans le premier quart d’heure, regrette le coach d’Amblève B, Werner Zeimer. Mais on a assisté à un match de très haut vol."

Avis partagé par son compère stavelotain, Michaël Ziant. "La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Notre expérience a fait la différence."

Malmundaria B 5 – Waimes-Faymonville B 3

Buts: J. Pirard (0-1, 10e), O. Kivrak (1-1, 18e), F. Rings (1-2, 20e), O. Kivrak (2-2 et 3-2, 25e et 45e), J. Pirard (3-3, 45e), P. Steffens (4-3, 82e), A. Dewalque (5-3, 88e).

"On ne va retenir que les trois points, souligne le coach malmédien, Servet Sumer. On prend beaucoup trop de buts depuis quelques semaines."

Du côté de Waimes, beaucoup de regrets. "On a mené deux fois au score et mon groupe aurait mérité un point pour la mentalité affichée", note Éric Heuse.

Honsfeld B 0 – Chevron 6

Buts: P. Sternon (0-1, 12e), J. Marnette (0-2, 20e), F. Marcos (0-3, 35e), J. Marnette (0-4, 0-5 et 0-6, 40e, 42e et 65e).

Chevron a encore une fois brillé. "On a vu une très belle mentalité, se réjouit le président, Philippe Bodson. On a retrouvé une belle communion entre le comité, le staff, les joueurs et les supporters."

Avec treize joueurs seulement, dont dix U21, Honsfeld B n’a pu que constater les dégâts.

Jalhay B 0 – Franchimont B 2

Buts: H. Perez (0-1, 20e), R. Govaert (0-2, 80e).

"Dans l’ensemble, on mérite de gagner mais on n’a pas montré notre supériorité footballistique, surtout à cause de l’état du terrain", analyse le T1 franchimontois, Miguel Ruiz-Marin.

À Jallhay B, c’est offensivement que le bat blesse. "On n’a pas de vrai finisseur", regrette Serge Soriés.

Oudler 1 – Bullange 2

Buts: A. Kleis (1-0, 10e), B. Roeder (1-1, 30e), A. Krupic (1-2, 60e).

Bullange a réussi à prendre le meilleur sur Oudler. "On tient notre match référence, s’enthousiasme le coach, Raphaël Lognoul. On a super bien travaillé et on a vu un grand match de tout le groupe."

Pour l’entraîneur d’Oudler, manuel Mutsch, ses joueurs "n’ont pas joué avec le cœur comme Bullange."

Ster-Francorchamps B 4 – Spa B 2

Buts: R. Campione (1-0, 10e), J. Heindrischs (1-1, 35e), A. David sur pen. (2-1, 40e), F. Haugustaine (2-2, 65e), R. Campione (3-2, 70e), A. David (4-2, 80e).

Malgré la victoire, le coach sterlain, Maxime Brant, n’était pas satisfait. "C’était un non-match de notre part. Mais, mathématiquement, cela reste une bonne affaire."

Le T1 spadois, Maxime Chanson, regrette "les occasions galvaudées" de son équipe.

Bellevaux 8 – Heusy B 0

Buts: M. Monville (1-0, 15e), P. Blaise (2-0, 20e), M. Monville (3-0, 4-0 et 5-0, 32e, 48e et 70e), P. Blaise (6-0, 75e), T. Foguenne (7-0, 84e), M. Monville sur pen. (8-0, 90e).

Le groupe bellevautois a bien réagi après la démission du coach, Jonathan Binot. "Les joueurs ont montré beaucoup d’envie", se réjouit Julien, le frère de Jonathan, qui a coaché l’équipe.

Du côté de Heusy, le coach, Jean-Claude Léonard, regrette "le manque d’agressivité positive" de ses joueurs. "Bellevaux est une belle équipe, mais on leur a facilité la tâche."