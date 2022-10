Buts: Onder sur pen. (0-1, 12e), Bolmain sur pen. (1-1, 15e), Saei (2-1, 23e), Elfilali (2-2, 26e), Bolmain (3-2, 68e).

Carte rouge à Herve B: Dethier (directe).

"On s’est imposé avec la manière. C’est encourageant pour la suite du championnat", se réjouit Alex Sacré, le coach dolhaintois.

"C’était un bon match de foot, une prestation sérieuse de mes joueurs malgré la défaite", souligne le Hervien Nicolas Wuidard.

Olne B 0 – Hombourg B 9

Buts: Gerrekens (0-1, 12e), Beckers (0-2 puis 0-3, 22e et 23e), Vanderheyden (0-4, 30e), Beckers (0-5 puis 0-6, 48e et 50e), Denoël (0-7 puis 0-8, 53e et 80e), Renkens (0-9, 89e).

"Nous avons été fantomatiques", peste Steven Singleton (T1 Olne B).

"On a bien géré la rencontre, mes joueurs ont été sérieux du début à la fin", résume le Hombougeois Fred Gutkin.

Trois-Frontières B 1 Stembert 2

Buts: Metin (0-1, 20e) Halili (1-1, 65e), Ju. Chavée (1-2, 88e).

"On a manqué d’envie, on est passé à côté de la rencontre", regrette le frontalier Diamant Halili.

"Mes joueurs ont fait preuve d’une mentalité exemplaire durant 90 minutes", se félicite le Stembertois Marco Lekeu.

Welkenraedt B 5 Soumagne B 0

Buts: Jaspar (1-0, 19e), Close (2-0 puis 3-0, 42e et 46e), Debouny (4-0, 51e), Pirotte csc. (5-0, 86e).

"C’était un match à sens unique. Cela devient très compliqué de jouer toutes ces rencontres de championnat sans arbitre officiel", souligne le mentor welkenraedtois Cédric Delhougne.

"Si on continue ainsi, on va droit dans le mur", dixit Serge Desmit, le coach de Soumagne B.

CS Verviers B 6 Lambermont B 1

Buts: Sy (1-0, 5e), Reale (2-0, 25e), Lembaraa (2-1, 50e), Mahamad (3-1, 68e), Ceylan (4-1 puis 5-1, 75e et 80e), Zararsiz (6-1, 85e).

"Enfin une victoire au stade de Bielmont !", se réjouit le Verviétois Stéphane Krings.

"On a craqué physiquement en 2e période", explique le Lambermontois Patrick Kosters.

Charneux 2 – Battice B 1

Buts: Sutera (0-1, 5e), S. Charbon (1-1, 28e), Royen (2-1, 40e).

"On a joué face à une belle opposition. Ce derby équilibré a bien tourné pour nous", analyse Michel Lousberg, le tacticien charneutois

"On a eu droit à un arbitre malhonnête. Charneux nous a balayés physiquement et mérite la victoire", constate le T1 batticien Clément Weber.

Cornesse B 2 – Soiron 2

Buts: Piedbœuf (0-1, 30e), Wydooghe (1-1, 49e), Bultot (1-2, 53e), Ropet (2-2, 85e).

"Soiron a dominé la 1re période, mais on s’est bien repris en seconde", commente Raph Van Acker, l’entraîneur de Cornesse B.