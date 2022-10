P2 : Brevet d’invincibilité perdu pour Herve-Battice

Évolution du score: 10e: 28-13, 20e: 47-21 (19-8), 30e: 72-46 (25-25), 40e: 93-71 (21-25).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 20, Correa 12, Horevoets 14, Dejardin 12, Vauchel 2, Leduc 11.

Les Aubelois se déplaçaient chez un adversaire avec qui ils partageaient le même bilan d’une victoire en quatre rencontres. L’occasion de passer au général mais…

"Grosse réussite de nos adversaires durant tout le match", constate Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "Par contre, dans nos rangs, pas assez d’implication dès le début de la rencontre."

À la pause (47-21), les visiteurs avaient sans doute creusé leur tombe. Malgré les 50 points marqués en seconde mi-temps, ils ne pouvaient inquiéter leurs hôtes.

Tilff C 90 Herve-Battice 64

Évolution du score: 10e: 23-5, 20e: 47-31 (24-16), 30e: 63-47 (16-16), 40e: 90-64 (27-17).

HERVE-BATTICE: Solot 12, Loupart 0, Deltour 3, Linotte 0, Bonni 20, Kariger 0, Mercennier 0, David 16, Mottard 8.

Face à un adversaire également toujours invaincu, Herve-Battice savait la mission difficile…

"Et on passe complètement à côté de notre match", regrette le coach Michel Derouaux. "Notamment défensivement, on n’a jamais encaissé autant. Et on connaît un pourcentage catastrophique au shoot. À nous de rebondir pour la suite."

Grâce-Hollogne 84 Theux BC 57

Évolution du score: 10e: 20-17, 20e: 40-30 (20-13), 30e: 59-51 (19-21), 40e: 84-57 (25-6).

THEUX BC: Lentz 0, Baikry 0, Toussaint 0, Liégeois 10, Rondoz 8, Caro 14, Cawez 5, Bousmanne 12, Pieffer 8.

Theux n’en finit pas d’enregistrer des forfaits: Klassen, Barbay et Massin étaient blessés, Caubergh en vacances.

"L’objectif était avant tout de retrouver notre esprit combatif", explique Sébastien Hella, le coach d’une équipe de Theux dont on attendait mieux en termes de résultats. "Et sur ce point-là, on peut être satisfait car on rivalise pendant les trois premiers quart-temps contre les favoris de la série. On craque dans les dix dernières minutes. Liégeois et Rondoz sortis pour cinq fautes, c’est devenu compliqué physiquement. Concentration totale sur jeudi prochain pour un match avancé de championnat."

Theux (1 victoire) recevra la lanterne rouge Awans avec le seul objectif de ne pas laisser l’adversaire décrocher un premier succès cette saison.

RABC Ensival 85 B RBC Pepinster B 47

Évolution du score: 10e: 18-14, 20e: 34-28 (16-14), 30e: 65-35 (31-7), 40e: 85-47 (20-12).

RABC ENSIVAL B: Delsemme 2, Detry 3, Erkenne 8, Dohogne 0, Buizza 8, Desonay 3, Valenduc 4, Delporte 6, Louis 15, Mourant 12, Lejeune 11, Dessart 15.

RBC PEPINSTER B: Lecomte 5, Goemans 2, Lejeune 5, Wergifosse 8, Goffart 0, Stassen 6, Francot 5, Dawan 0, Jennes 4, Hardy 10.

"À nouveau très bien en place défensivement, très bon respect des principes et on a pu dérouler offensivement en seconde mi-temps", commente Jérémy Delsemme, le coach d’Ensival qui remporte très largement ce derby.