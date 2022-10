"Il était temps pour moi de quitter Saint-Louis", explique le nouvel ailier pepin, formé à Angleur avant de rejoindre Ninane puis St-Louis où il a gravi les différents échelons. "Je sentais que j’avais fait le tour de la R1 et qu’il était temps de passer un cap. Quand Pepinster m’a contacté, je n’ai pas hésité longtemps avant d’accepter."

Et deux mois après la reprise, aucun regret actuellement… "Mon intégration se passe très bien. L’accueil des autres joueurs et celui du coach ont été remarquables, j’ai senti que j’avais leur confiance. Le groupe est top, tant sur le terrain qu’en dehors. On a une équipe très homogène où tout le monde est capable d’apporter sa pierre à l’édifice et c’est ce qui fait notre force."

Améliorer la défense

De quoi attendre de beaux résultats cette saison du côté du hall du Paire.

"Au niveau des attentes, on verra match après match où le vent nous porte", précise ce jeune diplômé en éducation physique, actuellement à la recherche d’un emploi dans ce secteur. " C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à concrétiser par des victoires nos deux très bons matches contre Oostkamp et Comblain. À deux possessions près, on aurait pu être à 3 sur 3 après trois matches compliqués pour commencer ce championnat. Je suis persuadé qu’on a l’équipe pour terminer dans la première moitié du classement. Mais n’allons pas trop vite et soyons déjà sûrs d’être sauvés dans cette série qui s’annonce très compétitive."

À 22 ans, Martin Francoeur se connaît déjà bien sur un terrain de basket. "Mes points forts sont le shoot et la lecture de jeu, la défense est le point à encore améliorer", détaille celui dont les parents étaient également tous deux basketteurs. Mais la nouvelle gâchette pepine nourrit aussi une autre passion avec pas mal de réussite. "Je suis classé B-15.4 au tennis, ce qui fait de moi le 94e joueur belge. Jusqu’à présent, j’ai toujours réussi à combiner les deux sports. Pour la suite, j’espère jouer le plus longtemps possible à un bon niveau. Et continuer à prendre du plaisir sur le terrain tout en continuant à combiner basket et tennis."