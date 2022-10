"Nous nous séparons de commun accord" confie Jean-Marie Raucq à Sudinfo. "Ma philosophie n’était plus en phase avec ce que l’on m’exposait. J’aime ce club et mes joueurs. En prenant cette décision ce dimanche et alors que la situation est loin d’être dramatique d’un point de vue comptable (NDLR: l’UCE est 11e avec 11 points), je sais que la relance peut intervenir très vite. L’UCE va affronter Sprimont B et Faimes. Dès ce mardi, le nouvel entraîneur pourra déjà tirer le meilleur d’un groupe qui est uni." À l’heure d’écrire ces lignes, le nom du prochain T1 de l’UCE Liège n’a pas encore été dévoilé. D.L.