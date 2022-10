"Je la prends pour moi" : Eric Vandebon réagit à la défaite de Raeren-Eynatten à Mormont (D3B ACFF)

En recevant son adversaire germanophone qui comptabilise le même nombre de points au classement, Mormont espérait rapidement rebondir. Ce qu’il fait assez rapidement puisqu’à l’approche du quart d’heure, une tête de Robin Dardenne met les Orangés aux commandes. Mieux même, un bijou de Denis Crèvecœur les place sur le velours à l’approche de la demi-heure. On se dit alors que cette partie ne sera qu’une formalité pour la formation locale, mais un premier fait de match aurait pu semer le trouble. Exclu dans la foulée du deuxième but, Axel Renard laisse les siens à dix alors qu’il reste une heure de jeu. Raeren ne profitera pas de sa supériorité numérique et confirmera son incapacité à apporter le danger dans le rectangle adverse. C’est ainsi que les hommes d’Éric Vandebon ne parviendront pas à cadrer le moindre tir en première période. Mormont contrôle donc sans trop de problème son adversaire. Nouveau coup dur pour Mormont peu après la reprise avec le renvoi (sévère lui aussi) de Jordan Michel, dont une fois encore ne profiteront pas les Germanophones. Quand l’ex-joueur de Gouvy parle de deux occasions, il est encore bien généreux. On doit plutôt parler de deux demi-opportunités. C’est donc sans trop de problèmes que Mormont a pu conserver son avantage de deux buts, jusque dans les arrêts de jeu et ce penalty transformé par Klauser. Mormont renoue donc avec la victoire. Les Orangés ont fait preuve d’une grande solidarité.