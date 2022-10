Évolution du score: 10e: 15-21, 20e : 35-36 (20-15), 30e : 48-49 (13-13), 40e : 61-61 (13-12), 45e : 65-71 (4-10).

HERVE-BATTICE: Cosentino 4, Collignon 2, David 8, Henrard 11, Borlée 8, Lizin 0, Bonvoisin 19, Poussart 11, Antoine 2.

Herve-Battice est lanterne rouge après cinq journées de compétition, rien à voir avec les ambitions de début de saison...

"Il va falloir une prise de responsabilité individuelle pour sortir de cette spirale négative, il n’est pas normal qu’à chaque match trois ou quatre filles prestent à un niveau si faible...", constate Alain Denoël, le coach herbager.

Ses filles ont connu un départ poussif avec 2 points inscrits en quatre minutes de jeu. L’entrée de Henrard sert de déclic en attaque mais les Jaunes sont coupables d’erreurs grossières en défense, ce qui permet à Charleroi de prendre 6 points d’avance après dix minutes de jeu. Plus agressif offensivement, Herve résorbe peu à peu son retard grâce à une Bonvoisin retrouvée (9 points dans la période) et un bon passage de Poussart (20e: 35-36).

La deuxième mi-temps voit l’écart osciller entre 1 et 6 points pour Charleroi jusqu’à la 37e lorsque les locales signent un 8-0 sous l’impulsion de Cyrielle David et grâce à une meilleure circulation de balle. Herve-Battice mène alors de 3 points et il reste une vingtaine de secondes à jouer. Contre toute attente, Charleroi parvient à inscrire un 3 points qui coupe bras et jambes aux locales qui ne trouvent pas les ressources mentales pour bien négocier la prolongation.

"Cette dernière action a de quoi nous laisser des regrets, j’avais le choix entre trois tactiques défensives pour ne pas prendre de 3 points", explique Alain Denoël. "Malheureusement, la joueuse a su se libérer et déclencher un tir à 3 points mortel. Étant donné que l’option défensive choisie n’a pas été concluante, j’assume ma part de responsabilité dans cette défaite."

RBC Pepinster 76 - ABC Boninne 67

Évolution du score: 10e: 19-20, 20e : 36-34 (17-14), 30e : 53-47 (17-13), 40e : 76-67 (23-20).

RBC PEPINSTER: Colson 9, Van Bladel 0, Carton 0, Milanovic 9, Leemans 11, Bourlioux 25, Scholtis 7, Schoonbroodt 11, Abinet 6.

"Très bon match des filles", se réjouit Antoine Massart, toujours à la tête de l’équipe puisqu’aucune solution n’a encore été trouvée depuis le départ de Jean-Luc Cornia. "On fait la différence en seconde mi-temps en s’adaptant défensivement et en arrêtant la shooteuse adverse. Excellente rentrée de Luane Schoonbroodt."