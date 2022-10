Défaite de 2 points à Oostkamp, revers après prolongation face à Comblain, malgré un début de compétition relevé, Pepinster (TDM2) aurait pu pour le même prix afficher un 3/3 en ce début de saison. Et ce, avant de jouer encore deux toppers, Ostende et Flénu qui sont toujours invaincus dans la division. Même si les Pepins ont montré qu’ils avaient des ressources pour rivaliser – notamment grâce "à une vraie identité défensive qui se met en place" aux dires du coach Horrion – il n’est pas exclu d’imaginer un 1 sur 5 pour démarrer l’exercice 2022-2023. De quoi laisser un peu de frustration s’installer au vu de la qualité des prestations.

2. Coup d’arrêtPas de cinquième victoire consécutive pour nos deux montants. En P1, Henri-Chapelle a sans doute un peu snobé son déplacement chez la lanterne rouge (La Villersoise) qui en profite pour enregistrer un premier succès. En P2, c’est Herve-Battice qui voit sa série de quatre succès interrompue. Sans doute plus logique quand on sait que les Herbagers se déplaçaient chez un coleader, c’est plus l’ampleur des chiffres – 26 points de retard au final – qui interpelle.

3. PerfLa perf du week-end, c’est pour le Casino Spa en P1. À nouveau au complet avec le retour de Lamy, les Bleus se sont offert un succès face au leader Hannut. Le deuxième seulement cette saison.

4. Rassurant

Certaines équipes se sont rassurées par une solide prestation ce week-end, victoire à la clé ou pas, grâce au retour dans l’effectif d’un pion important. Le BC Verviers (R1) a en effet mené durant près de 39 minutes face à Cointe, le retour de Léonard dans la raquette n’y étant pas étranger. Ensival (R2) a retrouvé Genet à la distribution, la première fois dans ce championnat pour une seconde victoire décrochée à Arlon. Quant à Welkenraedt (P1), pour la seconde fois consécutive avec un effectif complet, c’est le soulagement après une première victoire décrochée face à un concurrent direct.