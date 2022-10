Dimitri Deflem parti, qui pour le remplacer à Warsage (P2B)?

Mercredi passé, dans nos colonnes, nous vous annoncions que Dimitri Deflem (Warsage) arrêtait le football. À 38 ans, l’ex-portier du FC Liège estimait qu’il était temps de faire un pas côté. "Après la défaite contre Saive, un sentiment étrange m’a envahi. J’avais l’impression d’avoir simplement perdu à l’entraînement. En plus, le lundi en me réveillant, j’avais mal partout, chose qui ne m’était jamais arrivée. J’ai alors pesé le pour et le contre, et j’ai préféré arrêter avant une grosse blessure. À tout cela s’ajoute le fait que je termine souvent tard dans mon café. Me consacrer au sport à 20 ou 30% ne me correspond pas."