"C’est compliqué d’être à la fois joueur et entraîneur, nous avions donc convenu avec le comité que je n’allais pas cumuler les deux rôles, explique le T2 de l’Union. Lors de la 2e rencontre du championnat à Cornesse, ma jambe est partie je ne sais trop pourquoi. Les ligaments croisés extérieurs du genou gauche étaient déchirés, c’était déjà la fin de ma saison."

Opéré il y a peu, David était de retour auprès du groupe ce dimanche du côté de la SRU Verviers. La revalidation sera longue, il y aura quelques semaines avec des béquilles puis la rééducation avant d’enfin pouvoir reprendre la course à pied. Pour ce genre de blessure, les spécialistes parlent de 6 à 10 mois avant de pouvoir retoucher le ballon.

"Je préfère prendre mon temps pour revenir, il ne faudra surtout pas vouloir aller trop vite et risquer une autre blessure. La situation n’est pas facile car avant cela, je n’avais jamais eu de gros soucis physiques. J’espère encore jouer quelques saisons donc on ne va rien précipiter. Ma saison est terminée mais on ne sait jamais si Walhorn est au tour final."

Privé de son rôle de joueur, il va pouvoir se concentrer sur sa tâche de T2. Après des expériences en tant qu’entraîneur des jeunes du côté de Verviers ou d’Elsaute, il occupe aujourd’hui le poste de coordinateur du jeu à 8 au RCS Verviers.

"Je suis très bien aux côtés de Sacha Kauth au contact duquel j’apprends beaucoup. On prend les décisions à deux même si c’est logiquement lui qui a le dernier mot. Je serai présent les jeudis et les dimanches, je donnerai une partie voir tout l’entraînement. En tant que coach, mon objectif est d’entraîner en 1re provinciale ou même dans les divisions supérieures."