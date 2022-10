Boris Lambert (AS Eupen) plutôt derrière ou au milieu de terrain? Pour lui, c'est clair...

Mais ce qui ne change pas, c’est la présence du précieux Boris Lambert au sein de l’arrière-garde eupenoise. Si certains voudraient le (re)voir au milieu de terrain, le Rochefortois l’assure: il se sent bien derrière. "Je suis épanoui là où je joue. Ça me plaît totalement ! On en avait parlé avec le coach et il sait que je peux jouer aux deux positions."

Si le Rochefortois progresse, les nombreux changements tactiques ne lui facilitent pas la tâche. Dimanche encore, face à Gand (défaite 0-4), il a pris place au sein d’une charnière inédite, puisque James Jeggo glissait dans l’axe de la défense à la surprise générale. "On a travaillé là-dessus pendant la semaine" confie Lambert. De quoi en déduire que l’Australien n’a pas évolué là parce que Van Genechten et Alloh étaient absents, mais parce que Bernd Storck souhaitait (devait ?) le faire jouer. Et puisque Wakaso, autrement plus efficace que l’Océanien en tant que médian axial, était de retour, il fallait bien trouver une formule qui ne fâche personne. Mais non: ça n’a pas fonctionné.

"On manque de chance avec ce penalty discutable, puis c’est 0-2 à la mi-temps donc c’était compliqué" résume Boris Lambert qui parle d’un match "qu’il faut absolument oublier au plus vite. On doit se soutenir les uns les autres, retenir ce qui a été positif ces dernières semaines, et aller le couteau entre les dents au Cercle de Bruges, histoire de prendre quelque chose là-bas." Clairement: prendre des points devient vital à Eupen. Boris Lambert et les siens en sont bien conscients.