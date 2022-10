Walhorn n’est pas tombé dans le piège tendu par la SRU Verviers (photos)

"Notre plan de jeu fonctionnait bien, nous avons eu quelques occasions et Walhorn aussi, racontait Cédric Flon, le T1 verviétois. Au niveau de l’envie et même du physique, c’était très bien, il fallait continuer de la sorte."

"Face à une équipe expérimentée, nous n’avons pas eu la chance de marquer rapidement avec ce ballon sur le poteau, regrettait Sacha Kauth, le coach des Laitiers. On parvient à ouvrir la marque en 2e période, on doit faire 0-2 dans la foulée mais l’arbitre avait vu un hors-jeu et leur gardien sort un bel arrêt. Finalement, on commet un penalty inutile qui les remet dans le match. Heureusement, nous avons su rester calmes et positifs pour arracher une victoire méritée."

Après l’égalisation signée Passalacqua, Sabella sortait un ballon chaud devant Evertz puis le Skillman Fassin héritait de deux possibilités. Walhorn touchait trois fois les montants en l’espace de 20 secondes mais Langhoor faisait 1-2 dans la foulée. Finalement, c’est Asanaj, plutôt à son affaire sur un terrain compliqué, qui signait le 1-3 dans le temps complémentaire.

"Je pense qu’il y a une faute de main sur le 0-1, cela a conditionné la suite de la rencontre, pestait Cédric Flon, le mentor du Skill. Nous avons pourtant su revenir au score, je suis fier de la mentalité et du collectif. Nous avons remis l’église au milieu du village après la déroute à Goé. Avec cette envie, nous prendrons encore des points."

À Walhorn, on reste dans la course à la première tranche, et surtout dans le wagon de tête.

"Nous ne sommes pas tombés dans leur piège, se félicitait Sacha Kauth, le coach de Walhorn. Sur un terrain difficile, on a essayé de jouer au foot mais il a aussi fallu balancer par moments. Venir gagner ici ne sera facile pour personne, ce sont trois bons points."

SRU Verviers 1 – Walhorn 3

Arbitre: M. Battaglia.

Cartes jaunes: Demoulin ; Herzhoff, Evertz.

Buts: Asanaj (0-1, 47e), Passalacqua sur pen. (1-1, 56e), Langhoor (1-2, 78e), Asanaj (1-3, 90e+1).

SRU VERVIERS: Sabella, Guarisio, Mathieu, Therasse (82e J-C. Aelens, Fassotte, L. Aelens (69e Loffet), Passalacqua, N. Paquay (60e Laurent), Fassin, Demoulin, Maréchal.

WALHORN: Meyer, Ohn, Langhoor, Herzhoff, Asanaj, Wieder (57e Willems), Klöcker, Miessen (69e Reul), Kocks (83e Hocks), Lambertz, Evertz.