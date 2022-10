La seconde mi-temps était vierge de faits marquants. Hormis quelques tentatives du remuant Edson, il ne se passait pratiquement rien, même si chaque équipe se voyait annuler un but. D’abord Aubel, pour une très légère faute de Diallo sur Piron. Melen ensuite, pour un hors-jeu peu évident sur un centre-tir d’Edson. Après le match, les deux entraîneurs partageaient un avis assez similaire. "Ce ne fut pas un grand match. Je suis satisfait des 25 premières minutes mais pas du résultat final", analysait Santo Ventura. "Nous avons pris les choses en mains dès le départ. Par après, on s’est mis en difficultés car il n’y avait pas assez de décrochages et de soutien et on encaisse sur phase arrêtée. On a permis à Aubel de rentrer dans le match. On manque d’apport offensif et de finition."

De son côté, Tony Niro insistait sur la réaction de ses joueurs.

« Le résultat est frustrant »

"Le résultat est frustrant, car il y avait vraiment quelque chose à faire aujourd’hui. C’était un match indigne de la P1. C’était très pauvre des deux côtés. La satisfaction, c’est que nous avons réussi à revenir au score. Je retiens aussi une bonne mise en place. On a encaissé un seul but sur les trois derniers matches. Mais nos carences offensives restent criantes. On ne parvient pas à créer du danger. Nous avons la moins bonne attaque de la série et on risque de tirer ça comme un boulet toute la saison."

Melen 1 – Aubel 1

Arbitre: M. De Coune.

Cartes jaunes: Memeti ; Y. Charef, Ernst

Buts: Keita (1-0, 20e), Y. Charef (1-1, 31e)

MELEN: Piron, Ferretti, Leroy, Dumoulin, Gonera, Henke, Memeti, Demelenne (75e Rodriguez), Mascolo (65e Lonneux), Keita, Mottoulle (56e Edson)

AUBEL: Beckers, Y. Charef, Niro, Spits, Remacle, A. Charef, Lennertz (45e Manteca), Ernst, Temsamani, Pauporte, Diallo (72e Van Hoof).