Sprimont B s’enlise un peu plus: « Je n’ai pas reconnu mon équipe »

Le début du deuxième acte est bien terne, entre pertes de balle et petites fautes inutiles, on ne voit pas qui pourrait tirer son épingle du jeu. Néanmoins, les visités réagissent enfin et se montrent plus dangereux à deux reprises, ce qui n’annonce rien de bon pour Sprimont B. La troisième réelle tentative sera la bonne lorsqu’à la 73e minute, Aboubaker Guilmi profite d’un très long dégagement de son keeper pour pousser le 2-1 au fond.

« Pas de commentaire, je vais dire des choses regrettables »

L’addition augmente à la 90e minute à la suite d’un penalty sifflé par l’arbitre Mr Lousberg, Aboubaker Guilmi inscrit un doublé et fait 3-1. Le T1 sprimontois Faustino Garcia, n’ayant pas voulu s’exprimer par crainte de dire des choses regrettables, c’est son T2 Xavier Deeersnyder qui analyse: "On n’a pas joué notre foot, on a balancé des longs ballons et je n’ai pas reconnu mon équipe. Le groupe est jeune et manque d’automatismes."

Ougrée 3 – Sprimont B 1

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Scerra, Ipanga.

Buts: El Ghoulbzouri (1-0, 15e), Gonzalez (1-1, 38e), Guilmi (2-1, 73e), Guilmi (3-1, 90e).

OUGREE: Botterman, Tellatin, Da Silva, Delville, Barry (65e Garufo), Guilmi, Ettitchi (85e Masselin), El Ghoulbzouri, Scerra, Fourneau (76e Ekwalla), Beltrame.

SPRIMONT B: Librici, Bah, Ipanga, Gonzalez, Cugnon, Delville (63e Spitaels), Corbesier (74e Rasquin), Doutreloup, Ruiz (83e Ledda), Carrea, Ngengele (74e Fassotte).