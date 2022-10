Évolution du score: 10e: 16-15, 20e : 28-47 (12-32), 30e : 50-76 (22-29), 40e : 71-94 (21-18).

RABC ENSIVAL: Walraff 6, Genet 18, Erkenne 10, Schoonbroodt 10, Beaujean 5, Horris M. 6, Pitz 15, Horris V. 0, Sanzone 12, Hanus 12.

Se déplacer un dimanche matin à Arlon, ce n’est pas le timing rêvé… Mais chez ce concurrent direct au général, les Ensivalois savaient qu’il fallait empocher l’enjeu. D’autant qu’après plusieurs mois d’absence, le capitaine et meneur de jeu François Genet faisait son grand retour.

"Avec à la clé, une excellente prestation de sa part", apprécie le coach Antoine Massart qui voit son joueur le plus expérimenté déjà rentrer 18 points. "On a été bon défensivement, ce qui nous a permis de jouer en transition. Mais on a aussi eu une bonne sélection de shoots d’où un bien meilleur pourcentage à la réalisation."

Seconde victoire en poche dans ce championnat, Ensival peut envisager la suite sans voir inutilement la pression monter.