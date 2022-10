Évolution du score: 10e : 25-21; 20e : 45-35 (20-14), 30e : 62-53 (17-18), 40e : 68-70 (6-17).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 10, Akinbodu 17 ; Pirard 2, Roosen 7, Léonard 9, Wilkin G. 0, Mahiat 9, Buscicchio 10, Delsemme 2.

"Une fois la frustration de s’incliner de si peu passée, il ne peut rester que du positif de cette rencontre qui est clairement notre match référence cette saison", apprécie Quentin Désert, le coach du BC Verviers, qui attendait avant tout ses gars sur la manière. "J’ai revu un groupe très collectif sur le terrain, ce qui nous a permis de prendre dix points d’avance à la pause."

Face à la solide équipe de Cointe, les Verviétois ont fait mieux que se défendre puisqu’ils ont mené près de 39 minutes avant de laisser filer l’enjeu.

"Cointe a resserré sa défense dans le dernier acte et a profité de notre maladresse à distance pour défendre en zone", détaille le T1 local dont les couleurs ne marquaient plus que six points dans les dix dernières minutes. L’écart a dès lors fondu, la confiance changeait de camp et la peur de gagner privait les locaux d’un second succès à domicile. Pas de quoi néanmoins empêcher une belle fête d’après-match, d’autant que le public avait à nouveau répondu présent pour cette affiche.

"Bonne nouvelle, la reprise de Léonard qui a déjà apporté beaucoup au groupe et qui nous permet, avec Roosen, de retrouver la maîtrise de notre raquette", conclut le coach verviétois dont le compteur victoire reste bloqué à 1. "N’encaisser que 70 points face à un adversaire ultra-offensif, c’est encourageant."

La suite, ce sera un déplacement à ne pas perdre vendredi prochain à St-Louis. Un adversaire à portée au général qui compte actuellement deux succès pour deux défaites.