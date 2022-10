Philippe Gilbert Juniors 2022 : Noa Isidore vainqueur, Hugo Wertz était « mort » pour sa dernière en junior (photos, vidéo et résultats)

Si quatre hommes (Vanden Heede, Van Herck, Barusseau et Walker) en tête espéraient se jouer la gagne, l’ultime kilomètre leur a été fatal. C’est à cet instant que Jarno Widar (Chevigny) est sorti de sa boîte pour s’imposer avec, sur ses talons, donc, Noa Isidore. Lequel efface, par son succès final, la déception d’Aubel-Thimister-Stavelot.

Hugo Wertz en souffrance

Avant de rentrer dans le rang, Hugo Wertz faisait partie des fuyards, au labeur dans un groupe formé à environ 50 bornes de l’arrivée. "Oui, j’étais dans la bonne échappée… mais j’étais mort, tout simplement", souffle le Dolhaintois du Vélo Club Ardennes. "J’ai été malade toute la semaine dernière, en respectant dès lors quatre jours de repos. Je savais que je venais ici sans être en forme, que je lâcherai dans la Vecquée. Pour ma dernière course en junior, j’ai alors voulu me faire plaisir." Avant de craquer… dans la Vecquée, comme prévu. "Je suis repris par le peloton un peu avant. Et dans la cote, je pète totalement, je mets le petit plateau et je me range."

Une petite déception tout de même pour celui qui, en 2023, défendra les couleurs de Bingoal Pauwels Sauces Développement. "J’espérais faire un bon résultat pour prouver que j’y ai ma place. Malheureusement, ma fin de saison ne s’est pas bien passée. Mon corps est pas mal fatigué: là, je vais faire une coupure de trois semaines." Puis commencer à penser à son nouveau défi, depuis les labourés de la province ardente. "Rejoindre une telle structure est super. Je suis impatient et j’ai envie de bien faire. Je me suis déjà inscrit pour le Henri Bensberg, pour le plaisir, pour Christian Gilon aussi. Au feeling."

Nos photos de l'événement :

Résultats

Étape 1 (La Gleize)

1. ISIDORE Noa AG2 en 1h50’48’’

2. HANNES Victor ACR 00:00

3. BROOKES Joe HAM 00:00

4. MAINGUENAUD Lucas CPL 00:00

5. SORENSEN Anders TMW 00:00

6. VAN DER MEULEN Max WWV 00:00

7. HUISING Menno WWV 00:00

8. SOENENS Viktor OOP 00:00

9. RULLIER Hans CPL 00:00

10. ASKEY Ben FGT 00:00

11. DRIESEN Niels ACR 00:00

12. LYSGAARD Boas CEC 00:00

13. PLACE Maxence MX1 00:00

14. JOORE Wout ZOS 00:00

15. SPIERO Tamar WWV 00:00

16. GRUEL Thibaud CPL 00:00

17. DE CLERCK Niels EFC 00:00

18. VAN HERCK Simon MAE 00:00

19. WALKER Zac FHD 00:00

20. Maciejewski Szymon SMS 00:00

21. LAU Gustav Ferdinand HER 00:00

22. GUEFVENEU Swann HDF 00:00

23. ZAHEM Maël HDF 00:00

24. PAUWELS Thibaut EFC 00:00

25. VESLUM Sebastian TNU 00:00

31. GRAFF William VCA 00:00

66. SORLI Esteban VCA 00:05

97. LAVERDEUR Johan VCA 00:30

Abandons: REX Tim MX2, SGARLATA Matheo VCA, etc.

Étape 2 (Remouchamps)

1. WIDAR Jarno CHE en 2h53’51’’

2. ISIDORE Noa AG2 00:03

3. VANDEN HEEDE Lars CHE 00:03

4. GRUEL Thibaud CPL 00:07

5. VAN DER MEULEN Max WWV 00:11

6. PATTINSON Tomos HAM 00:11

7. HUISING Menno WWV 00:11

8. PLACE Maxence MX1 00:16

9. WALKER Albert Zachary FHD 00:16

10. BARUSSEAU Mathéo AG2 00:23

11. VAN HERCK Simon MAE 00:27

12. DECOMBLE Maxime APM 00:39

13. BROOKES Joseph HAM 00:39

14. GUEFVENEU Swann HDF 00:39

15. TE NIJENHUIS Sjoerd ZOS 00:39

16. BODET Vincent T31 00:39

17. DRIESEN Niels ACR 00:45

18. BIEHL Kevin TMW 00:46

19. LAU Gustav Ferdinand HER 01:00

20. SERVRANCKX Gauthier JRR 01:00

21. DE CLERCK Niels EFC 01:03

22. LYSGAARD Boas CEC 01:03

23. GRENAAE Alfred HER 01:03

24. FOFONOV Artem AG2 01:03

25. JUST Frederik Emil HER 01:03

45. GRAFF William VCA 02:02

50. SORLI Esteban VCA 02:12

Hors course: WERTZ Hugo VCA

Abandons: LAVERDEUR Johan VCA, etc.

Général

1. ISIDORE Noa AG2 en 4h44’42’’

2. VANDEN HEEDE Lars CHE 00:00

3. GRUEL Thibaud CPL 00:04

4. VAN DER MEULEN Max WWV 00:08

5. HUISING Menno WWV 00:08

6. PATTINSON Tomos HAM 00:08

7. PLACE Maxence MX1 00:13

8. WALKER Albert Zachary FHD 00:13

9. VAN HERCK Simon MAE 00:24

10. BROOKES Joseph HAM 00:36

11. GUEFVENEU Swann HDF 00:36

12. BODET Vincent T31 00:36

13. BARUSSEAU Mathéo AG2 00:39

14. DECOMBLE Maxime APM 00:41

15. TE NIJENHUIS Sjoerd ZOS 00:41

16. DRIESEN Niels ACR 00:42

17. BIEHL Kevin TMW 00:43

18. WIDAR Jarno CHE 00:55

19. LAU Gustav Ferdinand HER 00:57

20. SERVRANCKX Gauthier JRR 00:57

21. LYSGAARD Boas CEC 01:00

22. DE CLERCK Niels EFC 01:00

23. FOFONOV Artem AG2 01:00

24. GRENAAE Alfred HER 01:00

25. TAPIZ HuGo APM 01:03

39. GRAFF William VCA 01:59

46. SORLI Esteban VCA 02:14