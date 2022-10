Évolution du score: 10e: 16-12, 20e: 32-29 (16-17), 30e : 42-43 (10-14), 40e : 63-63 (21-20), 45e : 67-73 (4-10).

RBC PEPINSTER: Halkin 4, Pirson 1, Maucourant 13, Francoeur 14, Delsaute 4, Deblond 4, Nyssen 11, Wintgens 7, Hanus 2, Maréchal 7.

Pepinster a eu la victoire au bout des doigts à deux secondes du terme du temps réglementaire lorsque Maréchal, derrière la ligne des 6m75, égalisait (63-63) malgré une faute adverse qui lui octroyait un bonus… malheureusement manqué. Wintgens et Delsaute permettaient encore aux locaux de bien démarrer l’extra-time (66-63) avant que Princen (23 pts), inarrêtable en 1 contre 1, ne mette Comblain sur la voie de la victoire.

"Il n’y a rien à regretter, on livre un gros match défensif car peu d’équipes limiteront Comblain à 63 points en vingt minutes", estime Pascal Horrion, le coach pepin. "On avait travaillé cela en semaine, notre individuelle stricte - du début à la fin de la partie - s’est montrée efficace. Et offensivement, on a une belle répartition des marqueurs. De bon augure pour la suite."

Face à un public qui avait répondu présent pour cette première à domicile, Pepinster affichait un gros collectif pour mener (16-12) au terme du premier acte. Même s’il n’était pas toujours facile de contenir les grosses individualités adverses, les locaux conservaient l’avantage au repos (32-29). Omniprésent dans les rangs comblinois, Princen permettait aux siens de passer devant quelques minutes après la reprise (24e: 34-38). En panne offensive, les Pepins n’inscrivaient que deux points en cinq minutes (34-40) mais restaient dans le coup à la demi-heure (42-43) sans doute aussi parce que Comblain connaissait pas mal de déchet dans ses tentatives à distance. Face à ses anciennes couleurs, Nyssen allait faire le boulot dans le dernier acte avec 10 points à son actif. Avant un final palpitant mais à l’issue fatale pour les locaux. C’est un déplacement à Ostende qui attend à présent Pepinster.