Buts: Mertens (0-1, 8e), Rogister (1-1, 14e et 2-1, 61e).

Cartons rouges à Jalhay: Mertens et Marneffe (T2), (39e, directe).

"Jalhay a eu les 2 premières occasions puis on a gaspillé une fois avant d’égaliser, racontait Thierry Polis, le coach de Saint-Vith. Après l’exclusion, nous avons eu le match en main, Rogister a égalisé et nous avons touché trois fois les montants. Finalement, Jalhay est resté menaçant jusqu’au bout."

"La carte rouge est le tournant du match, c’est alors devenu très compliqué jusqu’au 2-1, exposait Raphaël Sutera, le T1 jalhaytois. Dans la dernière demi-heure, nous les avons mis sous pression et nous aurions pu arracher le nul à 2 ou 3 reprises."

Sart B 1 – Lambermont 4

Buts: Ngjele (0-1, 22e), Volpe (0-2, 29e), Ngjele (0-3, 36e), Evrard (1-3, 39e), Larbuisson (1-4, 81e)

Carte rouge à Sart B: Méant (59e, 2cj.)

"Sart B a mieux commencé la rencontre mais Cremers nous a souvés deux fois avant que Ngjele n’inscrive le 0-1, expliquait Quentin Demollin, le coach lambermontois. C’est très vite 0-3 mais on encaisse malheureusement avant la pause. Nous n’avons pas très bien géré la 2e période, les Sartois ont touché nos montants mais on a conservé les trois points."

Honsfeld 2 – Goé 1

Buts: Lanckohr (1-0, 2e), Heggen sur pen. (1-1, 24e), Peiffer (2-1, 83e)

"Après dix bonnes minutes, on a perdu le fil et les Goétois ont clairement pris le dessus, avouait Pascal Jost, le mentor du HSV. L’égalisation était logique et méritée. Ce n’était pas beaucoup mieux après la pause mais on parvient à faire 2-1. On ne peut pas dire que c’était mérité, nous avons eu de la chance."

"Mon homologue a tout résumé, confirmait Ludo Lambert, le tacticien des Loups. Je suis fier de mes gars, on va encore prendre des points si on continue comme lors de nos trois derniers matches."

Xhoffraix 3 – Baelen 0

Buts: M. Bernard (1-0, 10e), Vanswieten (2-0, 55e), Zander (3-0, 70e)

"Baelen était bien en place et nous n’arrivions pas à bouger leur bloc, reconnaissait Sylvain Henrard, le coach de Xhoffraix. Après la pause, on a mieux exploité les espaces et nous avons été plus disciplinés au milieu du jeu."

"On les a bien ennuyés jusqu’au 2-0, nous étions bien en place, confirmait Christophe Sangiovanni, le T1 baelenois. On doit s’appuyer sur ce genre de rencontre avant d’aborder des matches plus à notre portée."

Lontzen 4 – Cornesse 1

Buts: Quandt (1-0, 16e et 2-0, 18e), Frisée (2-1, 46e), Emonts-Gast (3-1, 70e), Mauel (4-1, 75e)

Cartes rouges à Cornesse: Jamagne et Frisée (90e, 2cj.)

"Cette victoire fait du bien à tout le groupe et j’espère refaire la même chose la semaine prochaine à Elsaute B", lâchait Marco Krickel, l’entraîneur de Lontzen.

"Encore une fois, on débute un match avec deux buts de retard à cause de bêtes erreurs, pestait Jonathan Félix, le coach cornésien. On pensait pourtant être lancé après la victoire de dimanche dernier."

Spa 1 – Elsenborn 1

Buts: Scholl (0-1, 18e), Masson (1-1, 65e)

"Le nul est logique car aucune équipe ne méritait de gagner ce match digne de la P4", résumait froidement Geoffrey Jamotte, le T2 spadois.

"Encore une fois, on fait une bonne première mi-temps puis on ne parvient pas à enchaîner, regrettait Michaël Weynand, le technicien d’Elsenborn. En plus, l’arbitre a oublié de nous accorder un penalty pour une faute de main que tout le monde a vu sauf lui."

Butgenbach 3 – Elsaute B 2

Buts: Hanssen (0-1, 23e), Lejoly sur pen. (1-1, 43e), Legast sur pen. (2-1, 65e), Gutkin (2-2, 75e), Reinertz (3-2, 87e)

"Je n’ai pas envie de tirer sur l’arbitrage, il fallait bien que la première défaite tombe mais c’est très frustrant quand cela arrive de cette façon, râlait Dejan Botic, le T1 d’Elsaute B. On encaisse sur deux penalties et il y a un hors-jeu de plusieurs mètres sur le 3-2. C’est dommage par rapport à l’investissement de mes joueurs."

"Pour moi les deux penalties sont justifiés, tempérait Steve Paquay, le coach de Butgenbach. Cette victoire, face à la plus belle équipe rencontrée jusqu’ici, nous fait beaucoup de bien même si un partage aurait été plus logique."