But: Idrissi (1-0, 66e)

En faisant tomber le leader, Andrimont a assis ses ambitions. "J’ai l’équipe pour disputer le titre au Croatia et on l’a prouvé ce dimanche" se réjouit le coach Manu Ruiz Marin. "Nous avons eu bien plus de possibilités qu’eux, surtout en seconde période, et cette victoire est vraiment méritée."

Blegny B 1 – Ent. Pepine 2

Buts: Quadvlieg (0-1, 20e), Karroum (1-1, 50e), J. Diefels (1-2, 85e)

"Après 20 bonnes minutes où on ouvre la marque, on s’effondre" raconte le T1 pepin Yves Voos dont les troupes ont néanmois signé un second succès consécutif. "Là, Blegny égalise et aurait même dû nous punir bien plus sévèrement. On rejoue dix minutes à la fin et on parvient finalement à l’emporter mais c’est un peu volé. Je ne suis vraiment pas satisfait de la manière."

La Minerie B 2 - Warsage B 2

Buts: Bayram (0-1, 2e), Diederen (0-2, 25e), Frederico (1-2, 31e), Dakir (2-2, 85e)

Entame compliquée pour les Miniers de Francesco Dell’Aquila qui étaient déjà menés 0-2 après 25 minutes. "Commencer à jouer à 15h25, c’est un peu tard pour revendiquer mieux" ironise le technicien. "Maintenant, si on regarde le verre à moitié plein, on a livré 70 bonnes minutes dans la foulée de ce 0-2 et on est revenus au score méritoirement. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes de ne pas prendre trois points ce dimanche."

Melen B 2 – Bolland 3

Buts: Massaki (1-0, 2e), Masuy (1-1, 40e), Raes (2-1, 46e), De Vos (2-2, 58e), Léonard (2-3, 71e)

Carte rouge à Melen B: Massaki (87e, 2 j.)

Les entames de mi-temps ont coûté cher à Bolland avec des buts encaissés aux 2e et 46e minutes de jeu. "On a donc chaque fois couru après le score" explique l’entraîneur Antoine Wilkin. "Mais le bilan reste positif car mon équipe a su faire preuve de caractère pour revenir à deux reprises avant de finalement l’emporter." Cette victoire permet aux Bollandois de s’écarter quelque peu de la zone rouge avec laquelle ils flirtaient dangereusement ces dernières semaines.